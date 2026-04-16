금천구청장 민주당 경선, 최기찬·조승현 단일화…‘통합 대오’ 구성
주민 중심 통합 정치 내세워 공동 행보 본격화
정책 연대 확대 전망 속 경선 구도 변화 가능성 주목
더불어민주당 최기찬 금천구청장 예비후보와 조승현 예비후보가 단일화에 합의하면서 금천 지역 정치권에 변화의 흐름이 나타나고 있다.
양측은 이번 단일화를 단순한 후보 간 합의를 넘어 지역 주민의 뜻을 반영한 결정으로 설명하며 향후 협력과 연대를 바탕으로 한 정치 활동을 이어가겠다는 입장을 밝혔다.
조승현 예비후보는 “통합의 정치를 통해 지역민이 중심이 되는 정치를 실현하겠다”고 밝혔고, 최기찬 예비후보도 “이번 단일화는 특정 개인의 승리가 아닌 금천의 변화를 바라는 주민들의 뜻이 반영된 결과”라고 말했다.
이번 합의에는 아이수루 금천구 시의원 예비후보와 정재동 구의원 예비후보 등 지역 정치 인사들도 참여하면서 단일화를 넘어 보다 폭넓은 정치 세력 간 협력으로 이어질 가능성도 제기된다.
양측은 교통, 교육, 재개발과 재건축, 복지 등 주요 지역 현안에 대해 공동의 정책 방향을 마련하고 실행 중심의 구정 운영을 추진하겠다는 계획이다. 이를 통해 실질적인 지역 변화로 이어지도록 하겠다는 구상이다.
지역 정치권에서는 이번 단일화를 두고 다양한 평가가 나온다. 분산돼 있던 지역 기반이 결집되는 계기가 될 수 있다는 분석과 함께 향후 경선 구도에도 영향을 미칠 수 있다는 전망이 제기된다.
최기찬 예비후보는 “지금 금천에 필요한 것은 관계가 아니라 지역을 위해 얼마나 헌신할 수 있는지”라며 “주민의 선택을 받아 변화를 이끌겠다”고 밝혔다.
이번 단일화가 실제 선거 구도와 지역 정치 지형에 어떤 변화를 가져올지 관심이 모이고 있다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사