경기도교육청 ‘초등 수업탐구공동체’ 출범
질문·탐구·토론 중심 수업 혁신
경기도교육청이 교사 협력 기반의 수업 혁신을 위해 초등 수업탐구공동체를 출범하고 ‘깊이있는 수업’ 확산에 나선다.
경기도교육청은 지난 15일 남부청사에서 ‘2026 초등 수업탐구공동체 발대식’을 개최하고, 학생의 삶과 역량을 키우는 질문·탐구·토론 중심 수업 확산을 본격 추진한다.
이날 행사에는 수업탐구공동체 소속 교원 200여명과 수업 지원단 10여명이 참여해 공동체 운영 방향과 실천 의지를 공유했다.
초등 수업탐구공동체는 학년(군)을 중심으로 교사들이 자발적으로 참여해 수업을 공동 연구하고 실천하는 협력 조직이다. 올해는 질문 38팀, 탐구 37팀, 토론 7팀, 자율 주제 18팀 등 총 100개 모둠으로 구성돼 운영된다.
발대식에서는 참여 동기와 기대를 나누는 시간을 시작으로 공동체의 철학과 실천 방향 안내, 2025년 우수 사례 공유, 비전 및 실천 선언 등이 이어졌다.
특히 ‘2026 수업탐구공동체 실천 선언’에서는 교사들이 질문과 탐구가 살아있는 교실 수업을 함께 만들어가겠다는 의지를 다졌다.
경기도교육청은 앞으로 학생의 질문에서 출발하는 수업을 강화하고, 교육과정-수업-평가를 통합적으로 설계하는 ‘깊이있는 수업’ 확산에 집중할 계획이다.
또한 경기 수업 나눔시스템과 연계해 우수 사례를 공유하고, 교사 간 협력적 성장 문화를 조성할 방침이다.
이문구 초등교육과장은 “수업탐구공동체는 교사의 자발성과 협력을 바탕으로 수업의 본질을 탐구하는 실천적 움직임”이라며 “교실에서 시작된 변화가 학교와 지역으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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