‘양주 아동학대 의심’ 사망 3세 아이… “두부 손상”
경기 양주시에서 아동학대 의심 사고로 숨진 3살 아이의 사인이 머리 부상이라는 국립과학수사연구원의 소견이 나왔다.
16일 경기북부경찰청에 따르면 국과수는 숨진 A군에 대한 부검 결과 “두부 손상으로 사망한 것으로 보인다”는 구두 소견을 전달했으며, 특히 복부에서는 과거에 발생한 출혈 흔적도 함께 발견된 것으로 파악됐다.
이에 따라 경찰은 사망의 직접적 원인이 된 머리 외상 외에도 과거부터 지속적인 학대가 있었을 가능성에 무게를 두고 수사를 확대하고 있다.
앞서 A군은 지난 9일 오후 6시44분쯤 양주시 옥정동 자택에서 의식을 잃은 채 발견돼 병원 치료를 받았지만, 닷새 만인 지난 14일 오후 11시33분쯤 결국 숨졌다.
당시 의료진의 학대 의심 신고로 긴급체포된 B씨는 지난 12일 증거인멸 등의 우려로 구속됐다. B씨는 아이가 스스로 넘어져 다쳤다는 취지로 진술하며 혐의를 부인하고 있다.
A군은 지난해 12월에도 아동학대 의심 신고가 접수된 바 있으나 당시에는 뚜렷한 정황이 발견되지 않아 불기소 처분됐던 것으로 드러났다.
이번 사건 발생 직후 수사 당국은 학대 피의자인 부모가 아이의 연명치료 중단 여부를 결정하는 것이 부적절하다고 판단해 법원에 친권 정지 임시조치를 청구했으며, 법원의 결정에 따라 사망 전 부모의 친권은 정지됐다.
경찰은 부검 소견과 휴대전화 포렌식 결과 등을 토대로 B씨의 학대 행위와 사망 사이의 연관성을 정밀 분석 중이다.
경찰은 현재 적용된 아동학대 혐의를 아동학대치사나 살해 혐의로 변경하는 것을 검토하고 있으며, 보강 수사를 거쳐 다음 주 초 B씨를 검찰에 송치할 예정이다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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