‘양주 아동학대 의심’ 사망 3세 아이… “두부 손상”

16일 경기북부경찰청에 따르면 국과수는 숨진 A군에 대한 부검 결과 “두부 손상으로 사망한 것으로 보인다”는 구두 소견을 전달했으며, 특히 복부에서는 과거에 발생한 출혈 흔적도 함께 발견된 것으로 파악됐다.

이에 따라 경찰은 사망의 직접적 원인이 된 머리 외상 외에도 과거부터 지속적인 학대가 있었을 가능성에 무게를 두고 수사를 확대하고 있다.

당시 의료진의 학대 의심 신고로 긴급체포된 B씨는 지난 12일 증거인멸 등의 우려로 구속됐다.

B씨는 아이가 스스로 넘어져 다쳤다는 취지로 진술하며 혐의를 부인하고 있다.