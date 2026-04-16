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화성서 ‘KIA와 함께하는 2026 One Step Classic’ 열려

입력:2026-04-16 15:54
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해원학교 강당에서 연주자들과 기아 AutoLand 화성 사회공헌 담당자들이 함께한 전달식

경기 화성시 해원학교 체육관에서 16일 ‘KIA와 함께하는 2026 One Step Classic’의 첫 공연과 전달식이 진행됐다.

사회적협동조합 재능나눔이 주관하고 기아 AutoLand 화성이 후원하는 이 사업은 2016년 시작 이후 총 79회의 공연을 통해 약 1만4000명의 관객과 만났다.

‘One Step Classic’은 화성시 서남부 지역을 중심으로 상반기에는 해원학교, 장안초, 우정초, 석촌초, 하반기에는 노진초, 사창초, 화수초, 청연초 등 총 8개 학교에서 차례대로 진행된다. 특히 올해는 오랜 시간 지역의 교육과 역사를 함께해온 학교에 직접 찾아가 학생들에게 밀도 있는 문화 예술 향유 경험을 제공한다.

이날 해원학교에서 열린 첫 공연은 성악 앙상블 무대로 문을 열었다. 소프라노 송정아, 테너 박수환, 바리톤 주영규가 무대에 올라 밝고 생기 있는 에너지로 공연장을 채우며 학생들과 호흡했다. 이어진 ‘Classic & Musical’ 프로그램에서는 계절의 흐름과 감정을 담은 레퍼토리를 통해 클래식의 친근한 매력을 전달했다.

특히 연주와 스트릿댄스(팝핀, 락킹)가 결합한 무대는 장르의 경계를 허물며 학생들의 높은 몰입을 이끌어냈다.

또한 음악을 더욱 직관적으로 체험할 수 있는 구성은 공연장의 분위기를 한층 더 생동감 있게 만들었다.

한편, 기아 AutoLand 화성과 ‘재능나눔’은 올해도 ‘One Step Classic’을 통해 예술을 통해 지역과 세대를 잇는 사회 공헌 활동을 이어갈 계획이다.

화성=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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