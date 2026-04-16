세월호 삼킨 바다 위에서 목 놓아 부른 그 이름
유족들 12주기 맞아 선상추모식
희생자 304명 이름 일일이 호명
전국 곳곳 추모 열기 “기억할 것”
“너희는 영원히 우리의 소중한 아들이고 딸이야…”
세월호 참사 12주기를 맞은 16일 세월호 유가족들이 전남 진도 맹골수도 사고해역에서 희생자 304명의 이름을 일일이 부르며 추모했다.
전국 곳곳에서는 참사를 기억하고, 안전한 사회를 다짐하는 12주기 추모행사가 개최됐다.
이날 오전 세월호 참사 유가족 39명과 4·16 재단 관계자들은 목포해경 경비함정을 타고 사고해역인 전남 진도군 조도면 맹골수도로 이동해 선상추모식을 열었다.
약 40분간 진행된 선상추모식에서 유가족들은 참사를 잊지 않겠다는 의미로 304명의 희생자 이름을 한 명씩 모두 호명했다. 아이들의 이름이 불릴 때마다 함정 곳곳에선 참아왔던 눈물이 터져나왔다.
단원고 2학년 3반 고 김빛나라 양의 아버지 김병권씨는 추도사에서 “그날 아침 우리 집의 시계는 영원히 멈춰버렸다”며 “세상은 야속하게 12년이라는 시간을 흘려보냈지만, 엄마 아빠는 여전히 마지막 온기가 남아 있는 그 자리에 서서 한 발짝도 움직이지 못했다”고 말했다. 이어 “12년이 아니라 억만번의 계절이 지나도 너희는 영원히 우리의 소중한 아들이고 딸”이라며 “죄책감과 억울함은 우리가 끝까지 안고 갈 테니 부디 그곳에서는 아무런 무게도 없이 자유롭게 지내달라”고 추모했다.
이어 바다에 헌화한 유가족들은 그리운 이의 이름을 목 놓아 부르며 오열했다. 헌화 뒤 경비함정은 사고해역을 한 바퀴 선회하며 선상추모식을 마쳤다.
유가족들은 선상추모식에 이어 이날 오후 세월호 선체가 거치된 목포신항에서 열린 12주기 목포 기억식 행사에 참석해 “안전한 사회를 만들어달라”고 당부했다. 목포 기억식에는 같은 아픔을 간직한 12·29 제주항공 여객기 참사 유가족들이 참여해 이들을 위로했다.
진도와 목포를 비롯해 광주와 서울·경기 안산 등 전국 곳곳에서도 세월호 희생자를 기리는 기억식과 문화제 등 추모행사가 잇달아 열렸다.
지난 11일부터 세월호 12주기 시민합동분향소가 운영된 광주 동구 5·18민주광장에서는 이날 오후 ‘울음을 멈추게 하라’를 주제로 광주기억문화제가 열렸다. 기억문화제에선 시민참여프로그램 등을 통해 세월호 이후에도 끊이지 않는 참사를 재조명하며, 안전한 사회를 다짐했다.
4·16연대는 같은 날 오후 4시16분 서울 중구 시의회 본관 앞 세월호 기억공간에서 12주기 시민 기억식을 개최했다. 또 인천 부평구 인천가족공원 내 세월호 일반인 희생자 추모관 앞에서는 세월호 참사 일반인 희생자 12주기 추모식 열렸다.
이재명 대통령은 이날 현직 대통령으로는 처음으로 경기 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 기억식에 참석해 희생자들을 애도하고, 유가족들을 위로했다.
진도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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