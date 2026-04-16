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“선당후사 백의종군” 與 김두관도 하정우 러브콜

입력:2026-04-16 15:42
수정:2026-04-16 15:50
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지난해 4월 8일 광주 북구 국립 5·18민주묘지를 찾은 김두관 전 경남지사. 연합뉴스

6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거에서 부산 북구갑의 잠재적 출마 후보로 거론됐던 김두관 전 경남지사가 “백의종군하겠다”며 하정우 청와대 AI미래기획수석의 결단을 요청했다. 지선 부산 출마자들도 기자회견을 열어 하 수석의 출마를 촉구하는 등 여권 내 러브콜이 거세지고 있다.

김 전 지사는 16일 페이스북을 통해 “저 스스로 장수가 아닌 목마가 되려고 한다”며 “장수 하정우를 목마 태워 더불어민주당의 승리를 위해 선당후사, 백의종군, 견마지로를 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

그는 한동훈 전 국민의힘 대표의 등판으로 부산 선거 구도가 흔들리고 있다고 지적했다. 김 전 지사는 “이래서는 ‘부울경’(부산·울산·경남) 전체 승리라는 민주당의 역사를 다시 쓰기 어려워진다”며 “하 수석이 빨리 결정해주길 요청한다”고 강조했다. 당 지도부를 향해서도 더 적극적으로 영입에 나서 달라고 덧붙였다.

같은 날 민주당 소속 부산 지방선거 출마자들도 부산시의회에서 기자회견을 열고 하 수석의 결단을 촉구했다. 이들은 “북구갑 보선은 단순히 국회의원 한 명을 뽑는 선거가 아니라 부산이 미래로 나아갈 것인지, 과거로 돌아갈 것인지 결정하는 중요한 선거”라며 “이재명 대통령과 함께 일하며 실력과 성과로 검증된 하 수석이 적임자”라고 주장했다.

한 전 대표는 하 수석을 겨냥한 페이스북 게시물로 견제구를 날렸다. 그는 “북구갑 선거에 나올지 말지에 대해 하 수석이나 조국 조국혁신당 대표는 왜 부산 시민이 아니라 이 대통령 지시나 민주당 허락을 받아야 하는 것인가”라며 “이 대통령이 하 수석에게 부산 북구갑에 출마하라고 지시하면 대통령의 불법 선거개입, 당무개입”이라고 지적했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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