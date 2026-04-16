컴투스, 20주년 팝업 전시회 ‘아이모 시네마’ 운영
컴투스는 모바일 MMORPG ‘아이모’의 서비스 20주년을 기념하는 팝업 전시회 ‘아이모 시네마’를 다음 달 16일, 17일 이틀간 서울 성수동 비컨 스튜디오에서 운영한다.
컴투스는 지난 14일 전시회 사전 예약을 진행했는데 2시간 만에 전 회차 조기 매진을 기록했다고 밝혔다. 1차 사전 예약자들에게는 20주년 스페셜 굿즈 패키지를 증정한다. 현장 대기 없이 바로 입장 가능한 네이버 추가 일반 방문 예약도 현재 접수 중이다.
행사장 내부는 대형 LED 화면을 통해 20주년 축하 영상을 상영하고 게임의 발자취를 전달하는 전시 공간으로 꾸며진다. 유저 참여형 전시와 캐릭터 포토존 등 다양한 즐길 거리도 제공한다.
전시 첫날인 16일 오후 7시에는 개발진과 유저가 소통하는 ‘아이모 시네마 LIVE’ 토크쇼를 진행한다. 공식 채널에서 실시간 스트리밍도 송출할 예정이다. ‘아이모’는 2006년 서비스를 시작한 국내 최초의 모바일 MMORPG다. 이번 팝업 전시회 및 추가 사전 예약에 대한 상세 정보는 ‘아이모’ 공식 하이브 페이지에서 확인 가능하다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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