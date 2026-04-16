‘홍천 찰옥수수의 변신’…가공 상품화 본격 시동

분야별 전문가를 초청해 브랜드 개발 및 마케팅 전략 교육을 진행, 상품 경쟁력 강화를 위한 실질적인 방향을 설정한다.

강원도 홍천군은 지역 대표 특화 자원인 찰옥수수를 활용한 가공 상품 개발에 나섰다.홍천군농업기술센터는 17일 특화 자원 상품화 통합 모델 시범 사업 공유회를 진행한다.군은 농가와 농업기술센터, 농업연구 연구개발(R&D)이 협력하는 통합 모델 구축을 목표로 삼고 있다.가공 기반을 갖춘 농가를 선정해 사업의 체계적인 추진과 실질적인 성과 창출에 나선다.이번 공유회는 시범 사업의 추진 방향을 점검하고 보조 사업자 간 사업계획을 공유해 성과를 극대화하기 위해 마련됐다.도 농업기술원, 농식품 연구소, 옥수수연구소 관계자들이 참석해 가공 기술 개발 현황과 현장 적용 방안, 옥수수 품종별 특성 및 원료 활용 전략 등을 공유한다.이번 사업을 통해 개발되는 상품은 총 5종으로 올챙이묵, 옥수수빵, 옥수수 기능성 음료, 옥수수 증숙(레토르트), 옥수수 스틱 젤리 등이다.윤선화 홍천군농업기술센터 소장은 “이번 사업은 공모를 통해 확보한 소중한 기회를 지역 농업의 경쟁력으로 연결하는 중요한 사례”라며 “홍천군 대표 특산물인 옥수수를 활용한 다양한 가공 상품 개발로 부가가치를 높이고, 홍천 옥수수의 상표 가치와 시장성을 한층 강화해 나가겠다”고 말했다.홍천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지