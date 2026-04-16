대만 고궁박물원 , 조선 명필 허목 글씨를 송대 작자 미상으로
‘동양의 루브르’ 대만 국립고궁박물원이 조선 17세기 관료이자 유학자 허목(1595∼1682의 간찰(편지)을 중국 송나라 작자 미상의 편지로 잘못 소개하고 있는 사실이 국내 연구자에 의해 밝혀졌다.
남인의 영수인 미수(眉叟) 허목은 조선시대 드물게 만 87세까지 장수했으며 서예가로도 유명했다. 고궁박물원은 홈페이지에서 해당 간찰을 ‘송인척독(宋人尺牘 : 송나라 사람의 편지 형식 서예)’라 분류했다. 영어로도 ‘송나라 작가의 편지(Letters by a Song Dynasty Author)’라고 병기했다. 간찰에는 중국의 20세기 유명 화가 장대천(1899∼1983)이 한때 소장했음을 알수 있는 수장인 ‘대풍당(大風堂·장대천의 화실 이름))이 붉은 타원형 인장이 찍혀 있다.
미술사 연구자 신민규씨는 16일 “허목 글씨체가 워낙 독특해 보자마자 허목의 간찰이라 직감했다”면서 “편지 글 전개 방식도 조선 시대 형식이고, 무엇보다 편지 내용에 ‘목(穆)’이라는 이름이 들어가 있었다”고 말했다. 행초서체로 된 편지 첫 머리에는 ‘종말복인 목장상(宗末服人穆狀上’이라고 적혀있다. 종말복인(宗末服人)은 ‘문중에서 제일 끝자리에 있는 상복 입은 사람’을, 목장상은 ‘목이 편지 올립니다’라는 뜻이다. 허목이 상 중 에 집안사람에게 쓴 편지임을 알 수 있다. 국립중앙박물관 강민경 학예사는 “조선시대에는 간찰에서 자신의 성을 적는 예는 극히 드물다”고 덧붙였다.
초서 전문가인 김채식씨는 편지 내용과 관련, 자신이 팔십을 앞둔 시점에서 노쇠해져 질병이 심해지는 상황, 함창 현감을 지낸 사람이 자식을 잃고 병이 생겨 작고한 소식, (선영인) 봉천에 매장된 집안 비석 글씨에 대한 문중 사람의 문제 제기에 대해 이를 고쳤으니 거론하지 말자는 입장 등이 담겼다고 해석했다. 봉천은 양천 허씨 선영이 있는 경기도 장단 봉천으로 특정했다. 그는 “허목은 전서체로 유명한데 행초서체에도 전서체의 분위기가 섞여 있는 아주 독특한 글씨체”라며 “예술적 감수성을 자극해 장대천 같은 예술가라면 꼭 수집하고 싶어 했을 것”이라고 말했다.
신씨는 대만 고궁박물원에 관련 사실을 알리는 이메일을 보냈다. 고궁박물원은 “해당 서찰은 1984년 유족이 기증한 장대천 소장 서화 75점 중 하나”라면서 “덕분에 이 척독이 더 이상 무명 소장품에 그치지 않고, 마땅히 가져야 할 정체성과 위치를 되찾게 됐다”고 감사를 표명했다고 전했다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
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