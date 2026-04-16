“이란전쟁, 85조원 규모 에너지 인프라 피해 발생”
이란 전쟁으로 인해 중동 전역의 에너지 인프라가 대규모 파괴되면서 피해 규모가 최대 580억 달러(약 85조5000억원)에 달할 것이라는 분석이 제기됐다.
15일(현지시간) 미국 경제 전문 매체 CNBC와 로이터 통신 등은 유럽계 에너지 컨설팅 업체 라이스태드 에너지(Rystad Energy)의 분석 보고서를 인용해, 이란과 걸프 지역 산유국들의 파괴된 에너지 시설을 복구하는 데 최소 340억 달러(약 51조 원)에서 최대 580억 달러의 비용이 소요될 것이라고 보도했다.
이는 라이스태드가 불과 3주 전 내놓았던 추정치(250억 달러)에서 두 배 이상 급증한 수치로, 양측의 공격이 민간 핵심 인프라로 확대된 데 따른 결과로 풀이된다.
보고서에 따르면 직접적인 폭격 대상이 된 이란의 인프라 피해가 가장 컸으며 이란 내 시설 한 곳의 복구 비용만 약 190억 달러(약 28조원)에 이를 것으로 전망됐다.
국제에너지기구(IEA) 역시 사태의 심각성을 경고하고 나섰다. 파티 비롤 IEA 사무총장은 지난 2월 28일 전쟁 발발 이후 중동 지역 내 80곳 이상의 에너지 시설이 공격을 받았으며, 이 중 3분의 1가량이 심각한 피해를 입었다고 밝혔다.
비롤 사무총장은 최근 미국 워싱턴DC에서 열린 애틀랜틱 카운슬 행사에서 “이(에너지 인프라)는 가장 중대한 문제 중 하나로 과거와는 사정이 다르다. 많은 시설이 심각한 피해를 봤다”며 파괴된 시설 수리와 원유 및 가스 생산량을 전쟁 이전 수준으로 회복하는 데 최대 2년이 소요될 수 있다고 우려를 표했다.
전쟁 초기 양측은 핵심 설비에 대한 직접적인 폭격을 자제하는 양상을 보였으나, 확전 단계에 접어들며 상대국의 민간 핵심 인프라를 겨냥하기 시작했다.
이스라엘이 지난달 18일 이란의 가스전과 정제 시설을 선제 공습하자, 이란은 이튿날 곧바로 카타르 라스라판 산업도시에 위치한 세계 최대 액화천연가스(LNG) 생산 단지에 미사일 보복 공격을 감행해 글로벌 에너지 시장에 큰 충격을 안겼다.
당시 이란의 공격을 받은 카타르 국영 기업 카타르에너지는 지난달 19일 성명을 통해 18일과 19일 양일에 걸친 미사일 공격으로 인해 세계 최대 GTL(Gas to Liquid) 시설 등이 광범위한 피해를 입었다고 밝혔다. 카타르에너지 측은 LNG 시설 파괴로 인한 생산 능력 감소로 약 200억 달러의 매출 손실이 발생할 것으로 예상했으며, 시설의 완전 복구에는 최장 5년이 걸릴 것이라고 전망했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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