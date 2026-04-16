김치통 여니 돈뭉치… 檢, 도박사이트 운영자 수색·압류
불법 도박사이트를 운영해 범죄수익을 벌어들이고도 40억원 가까운 추징금을 내지 않은 미납자의 집에서 명품 가방 여러 점과 김치통에 든 현금이 발견됐다.
서울중앙지검 범죄수익환수부는 16일 해외 불법 도박 사이트 운영 관련 범행으로 선고된 추징금 39억8000만원을 미납한 A씨의 실거주지를 전날 수색했다고 밝혔다.
검찰은 수색 결과 1억원 상당의 에르메스 ‘버킨백’ 등 고가의 명품 가방 8점을 압류했다. 현장에서는 금고 속 김치통에 든 현금 1230만원도 발견, 함께 압류됐다.
당국은 사설 선물 거래 사이트를 개설해 자본시장법 위반 혐의로 추징금 28억8000만원을 선고받은 B씨에 대해서도 집행 준비에 돌입했다. 검찰은 B씨의 배우자를 상대로 제기한 채권자대위소송에서 지난 14일 승소했다고 밝혔다.
B씨는 앞서 2020년 7월 배우자 명의 차명법인 자금을 이용해 22억원 상당의 경기도 분당 소재 아파트를 매수한 것으로 드러났다. 이에 검찰이 B씨 배우자를 향해 22억원가량의 부당이득 반환을 요구, 승소한 것이다. 채권자대위소송은 채무자가 제3자에 대해 지닌 권리를 행사하지 않을 시에 채권 보전을 위해 권리를 대신 행사하는 절차다.
검찰은 B씨가 미납한 추징금을 집행하기 위해 해당 아파트를 경매에 넘길 계획이다. 검찰은 “범죄수익은 끝까지 추적해 박탈한다는 인식이 확고히 자리 잡도록 철저한 환수를 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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