예산에서 직원이 상사 둔기로 치고 달아나…경찰 추적
충남 예산의 한 기업에서 직원이 상사를 둔기로 폭행하고 달아나 경찰이 추적에 나섰다.
16일 충남 예산경찰서에 따르면 이날 오후 12시46분쯤 예산군 신암면 한 기업에서 직원인 50대 남성 A씨가 직장 상사인 50대 남성 B씨를 둔기로 때리고 달아났다.
기간제 근로자인 A씨는 평소에 계약 연장 문제 등으로 B씨와 갈등을 빚어오다 이날 범행한 것으로 알려졌다.
B씨는 머리를 다쳐 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있다. 의식은 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A씨를 추적하고 있다.
경찰 관계자는 “피의자 체포 후 특수폭행 등 혐의 적용해 수사할 예정”이라고 말했다.
예산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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