‘평택군’ 오타 조국 “평택 초보, 많이 배우겠다…국힘만은 꺾을 것”
‘평택군’ 논란 해명
경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표가 ‘평택군’ 표기 논란에 대해 단순 실수였다고 해명하며 반박에 나섰다.
조 대표는 15일 자신의 소셜미디어 페이스북에 국민의힘 소속 최준구 평택시의원의 글을 공유하면서 “깜빡 실수한 후 바로 정정한 ‘오타’를 거론해주셨다”며 “국민의힘에서 실시간으로 제 페이스북을 주시하고 있나 보다”라고 적었다.
최 시의원은 전날 페이스북에 “조국 대표님 동삭동 아파트 사거리에 현수막을 걸었다. 평택시도 평택군으로 헷갈리시더니 지역구도 헷갈리시는 것은 아닌가”라고 게시글을 올렸다.
이에 조 대표는 “조국혁신당 경기도당은 평택시 전체에 현수막을 걸었다. 제가 출마하는 평택을만이 아니다”라며 “극우 내란 정치 세력 국민의힘 소속 평택시의원께서 관심을 가져주신 점 감사하지만, 사실은 확인하고 비판하라”고 반박했다.
조 대표는 이어 “국민의힘이 공으로 먹는다 했는데, 신경 많이 쓰이시나 보다. 그리고 저희 당 현수막 홍보해주셔서 감사하다. ‘평택 초보’이므로 많이 배우겠다. 그러나 대한민국과 평택을 망친 국민의힘만은 반드시 꺾겠다”고 적었다.
조 대표는 전날 자신의 소셜미디어에 평택 지역 식당과 카페를 방문한 일정을 소개하며 “평택군 포승읍 ‘김가네 칼국수’에서 닭칼국수를 먹고, 안중읍 카페 ‘플로리쉬 루팡’에서 말차 라테를 마셨다”며 글과 사진을 올렸다. 이 과정에서 ‘평택시’를 ‘평택군’으로 표기한 점이 문제로 지적됐다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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