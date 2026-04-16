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‘평택군’ 오타 조국 “평택 초보, 많이 배우겠다…국힘만은 꺾을 것”

입력:2026-04-16 14:42
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‘평택군’ 논란 해명

조국혁신당 조국 대표가 16일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막농성장에서 열린 최고위원회의에 참석해 세월호 참사 희생자를 추모하며 묵념하고 있다. 연합뉴스

경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표가 ‘평택군’ 표기 논란에 대해 단순 실수였다고 해명하며 반박에 나섰다.

조 대표는 15일 자신의 소셜미디어 페이스북에 국민의힘 소속 최준구 평택시의원의 글을 공유하면서 “깜빡 실수한 후 바로 정정한 ‘오타’를 거론해주셨다”며 “국민의힘에서 실시간으로 제 페이스북을 주시하고 있나 보다”라고 적었다.

조국 조국혁신당 대표 페이스북 캡처

최 시의원은 전날 페이스북에 “조국 대표님 동삭동 아파트 사거리에 현수막을 걸었다. 평택시도 평택군으로 헷갈리시더니 지역구도 헷갈리시는 것은 아닌가”라고 게시글을 올렸다.

이에 조 대표는 “조국혁신당 경기도당은 평택시 전체에 현수막을 걸었다. 제가 출마하는 평택을만이 아니다”라며 “극우 내란 정치 세력 국민의힘 소속 평택시의원께서 관심을 가져주신 점 감사하지만, 사실은 확인하고 비판하라”고 반박했다.

조 대표는 이어 “국민의힘이 공으로 먹는다 했는데, 신경 많이 쓰이시나 보다. 그리고 저희 당 현수막 홍보해주셔서 감사하다. ‘평택 초보’이므로 많이 배우겠다. 그러나 대한민국과 평택을 망친 국민의힘만은 반드시 꺾겠다”고 적었다.

조 대표는 전날 자신의 소셜미디어에 평택 지역 식당과 카페를 방문한 일정을 소개하며 “평택군 포승읍 ‘김가네 칼국수’에서 닭칼국수를 먹고, 안중읍 카페 ‘플로리쉬 루팡’에서 말차 라테를 마셨다”며 글과 사진을 올렸다. 이 과정에서 ‘평택시’를 ‘평택군’으로 표기한 점이 문제로 지적됐다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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