‘평택군’ 오타 조국 “평택 초보, 많이 배우겠다…국힘만은 꺾을 것”

‘평택군’ 논란 해명

조국혁신당 조국 대표가 16일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막농성장에서 열린 최고위원회의에 참석해 세월호 참사 희생자를 추모하며 묵념하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표 페이스북 캡처

최 시의원은 전날 페이스북에 “조국 대표님 동삭동 아파트 사거리에 현수막을 걸었다. 평택시도 평택군으로 헷갈리시더니 지역구도 헷갈리시는 것은 아닌가”라고 게시글을 올렸다.