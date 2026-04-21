오래 서서 일하는 K-뷰티 연구원들의 고충 ‘허리 통증’
[톡톡, 新한방건강법]31
최근 K-뷰티가 미국뿐만 아니라 전 세계에서 시장 점유율을 확대, 위상을 높이고 있다는 보도들이 잇따르고 있다. 합리적 가격 대비 뛰어난 성분과 혁신적 제품력이 각광을 받고 있다는 분석이다. 특히 색조 화장 위주의 서양 시장에서 ‘피부 본연의 건강함’을 강조한 한국식 스킨케어 루틴이 인기 요인으로 꼽힌다.
다만 이 같은 성장세에 K-뷰티를 사실상 이끌어 가고 있는 국내 화장품 개발 연구원들의 건강에 대한 우려가 앞서기도 한다. 한국 스킨케어 제품의 위상이 날로 높아지는 상황 속, 이를 유지하기 위한 연구 개발과 실험 역시 강도 높게, 그리고 반복적으로 이뤄져야 하기 때문이다.
일부 커뮤니티 등에 올라온 화장품 연구원들의 직무 인터뷰들을 보면, 여러 고충 가운데서도 체력 소모가 크다고 토로하는 경우가 많다. 직업적 특성상 다양한 페이퍼 워크도 수행하지만 제품 개발을 위한 실험을 진행하느라 한 자세로 구부정하게 오래 서 있을 수 밖에 없다는 내용이 공통적으로 언급된다.
특히 오래 서서 일하는 시간이 길어질수록 몸의 하중이 허리에 쏠려 척추에 부담이 커질 수밖에 없다. 아울러 장시간 서 있다 보면 자연스레 소위 ‘짝다리’를 짚기도 하는데, 이 자세는 무게 중심을 한쪽으로 쏠리게 해 서서히 골반을 틀어지게 만든다. 골반은 신체 중심부에서 척추와 하체를 연결하며 균형을 유지하는 핵심 구조물로 체형에 있어 주춧돌의 역할을 한다. 이 균형이 무너지면 척추 전반에 부담이 가중되고 통증이나 디스크, 협착증 등 질병으로 이어질 수 있다. 이에 만약 장시간 서서 일해야 하는 직업군을 가진 이들 가운데, 허리 통증이 발현된다면 전문적 치료를 권한다.
허리 통증에 대한 치료법은 다양하지만, 한의학에서는 추나 요법과 침·약침, 한약 처방 등 한의통합치료로 관련 증상을 호전시킨다. 특히 한약재 유효 성분을 주입하는 약침의 허리 치료 효과는 여러 연구를 통해 입증된 바 있다.
그중 자생한방병원 척추관절연구소가 국제 학술지 ‘통증연구저널(Journal of Pain Research)’에 게재한 논문을 보면 약침 치료가 물리 치료보다 우월한 효과를 보이는 것으로 나타났다. 구체적으로 연구팀은 중증 만성 요통 환자 100명을 약침 치료군과 물리 치료군으로 각 50명씩 무작위 배정해 치료 경과를 추적 관찰했다. 그 결과 6주차 약침 치료군의 평균 요통 통증숫자평가척도(NRS, 0~10)가 치료 전 중증(6.42)에서 치료 후 경증(2.80)으로 격차가 3.60 이상 크게 나며 호전됐다. 반면, 물리 치료군의 NRS 감소폭은 1.96에 그쳤다. 시각통증척도(VAS, 0~100점)도 약침 치료군의 개선폭이 39.3점, 물리 치료군은 20.8점으로 약침이 더 높은 효과를 보였다.
수출 역사를 새로 쓰고 있는 K-뷰티 제품 연구원들의 처우 개선을 기대해 보며 본인들의 건강 관리 역시 강조하고 싶다. 치료보다 중요한 건 예방이다. 신체 한쪽에 부담이 쏠리지 않도록 오랜 시간 한 자세를 유지하는 것은 지양해야 한다. 업무 중 수시로 자세를 바꿔주며 스트레칭을 통해 간단히 몸을 풀어주는 것만으로도 허리 건강 유지에 큰 도움이 될 수 있을 것이다.
최우성 목동자생한방병원장
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