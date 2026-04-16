원주한지 세계로…원주한지문화제 내달 1일 개막
제28회 원주한지문화제가 5월 1∼5일 강원도 원주시 한지테마파크 일원에서 열린다.
‘한지, 세계 속에 서다’를 주제로 한지의 전통과 현대적 확장을 아우르는 다양한 전시를 선보인다. 종이와 빛, 움직임을 매개로 한 전시를 통해 축제장 전체가 하나의 작품처럼 느껴지도록 연출했다.
매년 독창적인 설치미술로 주목받아 온 ‘종이숲’은 한지를 품은 도시의 미래를 선보인다. 종이숲 ‘움직이는 도시, 2026–한지, 세계 속에 서다’는 정지연 작가의 설치 작품으로 본관 앞 주차장에서 만날 수 있다. 도시의 구조와 인간의 움직임, 빛과 시간의 흐름을 한지로 풀어낸다. 관람객은 작품 사이를 거닐며 변화하는 공간과 빛의 흐름을 직접 경험할 수 있다.
야외 공간에 조성되는 ‘종이숲 2 빛과 바람의 공간’은 한지와 자연 요소를 결합한 전시다. 바람과 빛에 따라 변화하는 공간 연출을 통해 관람객에게 색다른 감각적 경험을 선사한다.
설치 예술 ‘종이와 빛의 계단’도 주요 프로그램으로 선보인다. 시민들이 직접 제작한 한지 등불 2026개로 구성된 전시 작품으로 축제 공간을 밝히는 상징적인 전시가 될 예정이다.
축제 기간 장응열 원주한지장 전통한지뜨기 시연과 페이퍼메이킹 프로젝트 ‘지광국사탑비, 종이로 다시 서다’, 제26회 대한민국한지대전 수상작 전시 등이 이어진다. 한·불수교 140주년을 기념해 마련된 국제작가전에서는 프랑스 종이조형작가 장피에르 브리고디오의 작품을 선보인다.
개막식은 5월 1일 오후 7시30분 원주한지테마파크 어울림광장에서 종이와 빛의 계단 점등식과 함께 열린다.
원주한지문화제위원회 관계자는 16일 “이번 원주한지문화제는 1600여년 전통의 원주 한지의 가치를 알리는 문화예술축제로 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다”고 말했다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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