행복청 “대통령 세종집무실 설계안, 국민공감투표 실시”

투표는 17일 오전 9시부터 23일 오후 5시까지 모바일 및 투표 전용 홈페이지에서 할 수 있다. 대한민국 국적을 가진 성인이면 본인인증을 거쳐 누구나 투표에 참여할 수 있다.

행복청이 지난 8일 설계공모 작품 접수를 마감한 결과 국내를 대표하는 설계사무소의 작품 17개가 출품됐다.

건축·도시·조경 분야 전문가들이 1차 심사를 진행해 2차 본심사에 진출할 작품 5개를 선정했다.

심사위원들은 이들 5개 작품이 지형과 주변 맥락을 고려하고 이에 순응하는 배치안을 제시한 점, 전통건축의 미학을 현대적 소재로 재해석해 입면 디자인을 계획한 점, 국민과 소통하면서 업무 효율성을 높이기 위해 공간을 배치한 점 등이 우수하다고 평가했다.

행복청은 심사가 모두 완료된 이후

추첨을 통해 다양한 경품을 지급할 예정이다. 당첨자는 다음 달 초 홈페이지에 공지된다. 최다 득표를 한 작품은 당선작·입상작 시상과는 별도로 ‘국민공감 특별상’과 상금 1000만원이 수여된다.

최종 당선작은 24일 2차 심사를 거쳐 이달 말 발표 예정이다.

강주엽 행복청장은 “투표가 대통령 세종집무실에 대한 국민의 관심을 높이고, 다양한 의견을 폭넓게 확인하는 계기가 되길 기대한다”며 “대한민국의 국격에 걸맞고, 국민 자긍심과 눈높이에 맞도록 대통령 세종집무실을 건립하겠다”고 말했다.