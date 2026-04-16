안면도 지방정원 25일부터 시범운영… 10개 주제 구성
충남 태안 안면도에 자연과 사람이 교감할 수 있는 사계절 명품 정원이 문을 열었다.
충남도 산림자원연구소 태안사무소는 ‘안면도 지방정원’이 25일부터 시범 운영한다고 16일 밝혔다. 지방정원은 서해안의 해양성 기후와 풍부한 생태 자원을 기반으로, 자연의 아름다움과 정원의 치유 기능을 동시에 담아낸 체류형 힐링 공간이다.
2016년부터 10년에 걸쳐 태안군 안면읍 중장리 일원 20만8000㎡의 부지에 260억원을 투입해 조성했다.
정원은 소금꽃정원(맞이·소금·바다·참여), 웃음꽃정원(어린이·언덕·놀이), 안개꽃정원(안면송숲·대나무숲·편백숲) 등 10개 주제로 구성됐다.
지상 2층, 건축연면적 1975㎡ 규모 가든센터는 전시실과 교육체험실, 힐링존, 씨앗도서관, 카페테리아, 커뮤니티홀, 정원용품 판매장 등을 갖췄다. 건물 내부에 각종 식물이 숨쉬는 경사 정원도 설치했다.
어린이 정원은 아이들 눈높이에 맞춰 숲 속 작은 마을을 모티브로 꾸몄다. 바다 정원은 바닷바람과 해양 생물을 주제로 공간을 연출했다.
소금 정원에는 안면도 일대 염전의 고즈넉한 멋을 느낄 수 있는 시설물과 사람 조형물을 배치하고, 관람객들이 피로를 녹일 수 있는 소금 족욕장도 배치했다.
편백숲 정원에서는 오솔길을 따라 울창한 편백나무를 양 옆에 두고 걸으며 자연의 신비로움을 만끽할 수 있다.
지방정원에는 교목 78종, 관목 88종, 초본류 278종 등 총 305종 35만여 주가 식재됐다. 어린이 놀이터 2곳, 쉼터 10곳, 벤치 25곳 등이 편의시설도 갖췄다.
태안사무소는 태안국제원예치유박람회 개막일에 맞춰 정원을 시범 운영하고, 다양한 체험·해설·전시 프로그램을 제공할 계획이다. 관람객 수용 능력, 이용 동선, 프로그램 운영 등을 점검한 뒤 6월 정식 개원하고, 2029년 국가정원 승격에 도전할 방침이다.
태안사무소 관계자는 “안면도 지방정원은 서해안 대표 치유·힐링·교육 복합문화공간”이라며 “시범 운영 기간 동안 철저한 점검과 보완을 통해 전국민이 즐겨찾는 지방정원으로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
태안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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