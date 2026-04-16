울산시, 노후상수도 역대 최대 규모 사업 착수
2032년까지 520억원 투입
울산시는 기후에너지환경부가 주관하는 ‘2027년 노후상수도정비사업’ 공모에 최종 선정되어 상수관로 개선 사업을 시행한다고 16일 밝혔다.
이번 사업은 오는 2027년부터 2032년까지 6년간 연차적으로 추진된다. 사업비는 전국 최대 규모인 국비 260억원에 시비 260억원을 더해 총 520억 원이 투입될 예정이다.
사업의 핵심은 울산 전역의 상수도 유지관리 시스템을 고도화하고, 노후화가 심각한 동구 남목지역의 관로를 집중 정비하는 데 있다.
동구 남목지역은 공업지역 특성상 대형 차량 운행이 잦아 도로 아래 관로에 가해지는 하중이 크다.
이로 인해 관 파손과 누수가 빈번하게 발생하며 안전 문제까지 제기되어 왔다. 시는 이번 사업을 통해 이 지역의 누수 문제를 근본적으로 해결할 계획이다.
또한, 물 사용 지역을 구역별로 나누어 관리하는 체계적인 운영 시스템도 도입된다.
울산시는 이번 사업을 통해 노후 관로를 단계적으로 교체함으로써 안정적인 용수 공급 기반을 구축할 예정이다.
특히 누수로 버려지는 수돗물을 획기적으로 줄여 경제적 손실을 차단하고, 시민들에게 더욱 깨끗한 물을 공급해 시정에 대한 신뢰도를 높인다는 방침이다.
울산시는 그동안 노후관로 정비사업으로 지난해 10.5㎞ 구간의 노후관을 교체하고 2865㎞ 구간에서 누수 탐사를 실시해 128건의 누수 관로를 수리했다. 이에 따라 유수율이 지난 2010년 87.6%에서 2022년 88.2%, 2023·2024년 89.6%, 2025년 91.3%로 높아졌다.
울산시 관계자는 “시의 능동적이고 세밀한 대응으로 귀중한 국비를 확보한 만큼, 사업을 차질 없이 추진해 시민들이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 환경을 만들 것”이라며 “앞으로도 시민 생활과 직결된 기반 시설 개선에 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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