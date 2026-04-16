울산시, 노후상수도 역대 최대 규모 사업 착수

2032년까지 520억원 투입

사업의 핵심은 울산 전역의 상수도 유지관리 시스템을 고도화하고, 노후화가 심각한 동구 남목지역의 관로를 집중 정비하는 데 있다.

울산시는 이번 사업을 통해 노후 관로를 단계적으로 교체함으로써 안정적인 용수 공급 기반을 구축할 예정이다.

특히 누수로 버려지는 수돗물을 획기적으로 줄여 경제적 손실을 차단하고, 시민들에게 더욱 깨끗한 물을 공급해 시정에 대한 신뢰도를 높인다는 방침이다.