부산·경남은행-수출입은행, ‘금융 협업 모델’ 구축
부울경 투자·인프라 사업 공동 금융 지원
환율·중동 리스크 대응…금융지원 체계 강화
온렌딩·IB 협력 확대…정례 협의체 구축
중동 사태 장기화와 환율 변동 등 대외 불확실성이 커지는 가운데 부산·울산·경남 수출기업 지원을 위해 정책금융과 지역금융이 협력 체계를 구축한다.
BNK부산은행은 16일 부산 남구 부산은행 본점에서 한국수출입은행, BNK경남은행과 함께 동남권 지역 특화 생산적 금융 활성화 및 수출기업 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 글로벌 경기 불확실성이 확대되는 상황에서 지역 수출기업의 경영 부담을 완화하고 안정적인 금융 지원 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 특히 정책금융과 지역금융 간 협력을 통해 실질적인 자금 공급 체계를 강화했다는 점에서 주목된다.
세 기관은 협약을 통해 부·울·경 지역 대규모 투자와 인프라 사업에 대한 공동 금융 지원을 추진하고, 프로젝트금융과 투자금융 협력도 확대할 계획이다. 또한 수출입은행의 해외 네트워크를 활용한 금융 지원과 지역 기반 온렌딩 대출 확대, 특화 금융 프로그램 공동 개발 등도 병행한다.
이번 협력은 역할 분담을 기반으로 한 금융 지원 모델이라는 점에서 주목된다. 수출입은행은 대형 해외 프로젝트 발굴과 사업 구조화, 정책자금 지원을 맡고, BNK금융은 지역 네트워크를 활용해 기업 금융 수요를 발굴하고 조선·해양·방산 등 전략 산업 맞춤형 금융을 제공한다. 아울러 동남권 스타트업 투자와 육성도 병행할 방침이다.
이를 통해 민관 금융 협력 성공 사례를 창출하고, 동남권 주력 산업의 경쟁력 강화와 글로벌 시장 진출을 촉진한다는 구상이다.
이와 함께 정례 협의체를 구축해 공동 투자처 발굴과 금융 설루션 고도화를 지속적으로 추진하는 등 협력 범위를 넓혀갈 계획이다.
김성주 부산은행장은 “정책금융과 지역금융 간 협력을 통해 수출기업 지원 기반을 강화하고 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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