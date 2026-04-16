승마·요트·헬기…86만원에 ‘성공한 삶’ SNS 만들어드립니다
중국에서 ‘부자처럼 보이게’ 만들어주는 소셜미디어(SNS)용 이미지 판매 산업이 빠르게 성장하고 있다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 15일(현지시간) 최근 중국 전자상거래 플랫폼에서 여행지 풍경, 고급 식사, 골프, 스키 등 이른바 ‘럭셔리 라이프’를 담은 사진들이 대량으로 판매되고 있다고 보도했다.
해당 사진들의 가격은 1장에 1~8위안(약 200~1600원) 수준으로, SNS 게시물용 콘텐츠나 ‘꾸며진 이미지’를 만드는 데 활용된다.
단순 사진 판매를 넘어 ‘프로필 커스터마이징’ 서비스도 등장했다. 일상 사진과 연출된 여행·비즈니스 이미지를 조합해 이용자를 부유하거나 성공한 인물처럼 보이도록 꾸며주는 방식이다.
실제로 한 판매자는 3999위안(약 86만원)의 ‘럭셔리 인플루언서 패키지’를 판매하고 있다. 이 패키지에는 서핑, 요트, 헬리콥터, 고급 차량, 승마, 수중 레스토랑, 수영장 등에서 촬영된 연출 사진이 포함된다.
판매자는 “촬영 비용을 여러 명이 나눠 부담하는 구조로, 이틀에 걸쳐 촬영을 진행하며 6~8명이 참여한다”며 “대부분 이성에게 잘 보이거나 사업상 신뢰를 얻기 위해 이런 이미지를 활용한다”고 설명했다.
판매자는 “해당 제품을 구매하면 효과적으로 SNS에 게시하는 방법과 연출까지 지도해드린다”고 홍보했다.
다만 전문가들은 법적 문제가 발생할 수 있다고 경고한다. 위에선산 웨청 베이징 법률사무소 부소장은 “상업적인 목적으로 타인의 얼굴이 식별되는 사진을 판매하는 것은 초상권 침해에 해당하며, 무단 복제·유통 역시 저작권 침해”라며 “개인정보가 포함된 경우 사생활 침해로 이어질 수 있고, 심각할 경우 행정 또는 형사 처벌 대상이 될 수 있다”고 경고했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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