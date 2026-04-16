승마·요트·헬기…86만원에 ‘성공한 삶’ SNS 만들어드립니다

생성형 인공지능(AI)으로 만든 이미지입니다.

여행지 풍경, 고급 식사, 골프, 스키 등 이른바 ‘럭셔리 라이프’를 담은 사진들이 대량으로 판매되고 있다고 보도했다.

해당 사진들의 가격은 1장에 1~8위안(약 200~1600원) 수준으로, SNS 게시물용 콘텐츠나 ‘꾸며진 이미지’를 만드는 데 활용된다.