지식재산처 ‘모두의 아이디어’, 정부 공모전 중 역대 최다 접수
지식재산처의 범국민 아이디어 공모전인 ‘모두의 아이디어’ 접수 건수가 정부부처 아이디어 공모전 가운데 역대 최대 규모를 기록했다.
지재처는 1월 8일~4월 15일 진행된 모두의 아이디어 접수 결과 2만7000여건의 아이디어가 제출됐다고 16일 밝혔다.
분야별로는 자유공모 정책분야가 1만765건(39.6%)이 접수됐고 지정공모는 9264건(34.1%), 자유공모 기술분야 7156건(26.3%) 순이었다.
자유공모의 경우 정책분야는 국토·교통이 1736건으로 가장 많았으며 기술분야는 제조업이 1345건으로 가장 높은 접수 건수를 기록했다. 10개 과제를 공모한 지정공모는 행정안전부의 ‘인공지능(AI)으로 더 편리한 공공서비스 만들기’ 과제에 가장 많은 1617건이 접수됐다.
접수된 아이디어는 정책·기술 분류별 30개 분야로 나눠 심사를 받게 된다. 아이디어 1건당 3명의 심사위원이 평가하며 총 100건의 우수 아이디어를 선정할 계획이다.
아이디어 도용과 유출을 막기 위해 심사위원은 비밀유지 서약 후 지정된 공간에서 제한된 시간 동안 시스템을 통해서만 아이디어를 열람할 수 있다.
선정된 아이디어는 9월 말까지 창업 및 사업화, 정책 반영으로 이어질 수 있도록 고도화 프로그램을 지원받는다.
분야별 전문가 자문 및 아이디어 스케일업을 시작으로 정책 아이디어는 실증까지, 기술 아이디어는 특허출원과 시작품 제작까지 선택적으로 지원한다. 정책 아이디어는 각 부처 담당 공무원이 직접 멘토로 참여해 정책 반영 가능성을 높일 계획이다.
지재처는 10월까지 수상자 60명을 선정한 뒤 왕중왕전을 거쳐 최종 수상작을 공개할 예정이다.
김용선 지식재산처장은 “모두의 아이디어 흥행 돌풍을 통해 대한민국의 혁신을 바라는 국민의 소망과 열기를 확인했다”며 “국민의 소중한 아이디어가 창업으로 이어지고, 각 부처 정책에 반영될 수 있도록 꼼꼼하게 챙기겠다”고 말했다.
지재처 출범 제1호 프로젝트인 모두의 아이디어는 국민의 창의적 아이디어를 발굴해 창업과 R&D로 연결시키고, 각 부처 정책에 반영하는 범국민 개방형 혁신 플랫폼이다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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