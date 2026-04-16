지식재산처 ‘모두의 아이디어’, 정부 공모전 중 역대 최다 접수

모두의 아이디어 접수 결과 및 향후 계획. 지식재산처 제공

분야별로는 자유공모 정책분야가 1만765건(39.6%)이 접수됐고 지정공모는 9264건(34.1%), 자유공모 기술분야 7156건(26.3%) 순이었다.

접수된 아이디어는 정책·기술 분류별 30개 분야로 나눠 심사를 받게 된다.

선정된 아이디어는 9월 말까지 창업 및 사업화, 정책 반영으로 이어질 수 있도록 고도화 프로그램을 지원받는다.

분야별 전문가 자문 및 아이디어 스케일업을 시작으로 정책 아이디어는 실증까지, 기술 아이디어는 특허출원과 시작품 제작까지 선택적으로 지원한다. 정책 아이디어는 각 부처 담당 공무원이 직접 멘토로 참여해 정책 반영 가능성을 높일 계획이다.

지재처는 10월까지 수상자 60명을 선정한 뒤 왕중왕전을 거쳐 최종 수상작을 공개할 예정이다.