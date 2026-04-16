[기고]추경 취약계층을 위해 조기 집행이 필요하다
지난 10일 늦은 밤 여야합의를 통해 26.2조원에 이르는 추가경정예산(이하 추경)이 국회를 통과했다. 이번 추경은 2월 말 시작된 미국‧이란 전쟁이 두 달 가까이 진행되면서 발생한 위기를 극복하기 위함이었다. 최근 미국과 이란이 휴전을 통해 긴박하게 돌아가던 국제 유가 변동이 다소 안정화를 가져올 계기를 마련하였지만, 협상이 난항에 겪으면서 위기국면이 해소되었다 보기는 어렵다. 정부는 미국‧이란 전쟁의 영향을 최소화하기 위해 석유 최고가격제를 29년 만에 부활했고, 공공기관에 대한 차량 5부제를 넘어 2부제를 시행하는 등 석유 가격 변동의 영향을 최소화하고자 노력하고 있다. 위기 국면에서 이번 추경은 위기 극복을 위한 마중물의 역할을 할 것으로 보인다.
이번 추경의 특징은 고유가로 피해를 입은 취약계층과 국민을 위해 고유가 피해지원금을 전국민 70%에게 지급하는 정책과 그냥드림 코너 확대(300개), 긴급복지 및 긴급‧일상돌봄 지원 확대 등이 포함되어 있다. 이중 고유가 피해지원금에 있어 취약계층을 대상으로 한 지원 확대는 절실하고 필요한 정책이다. 전쟁으로 인한 석유 가격의 변동은 취약계층에게 직접 영향을 주고 있다. 난방에 사용되는 에너지 가격의 상승은 취약계층 생활비용 상승을 유발하고, 다른 소비를 줄일 수밖에 없는 상황을 유발한다. 간접적으로는 석유를 기반으로 하는 전기, 가스요금 등 공공요금은 물론이고 농산품, 생활필수품 등의 제조원가의 상승은 이들 제품 가격 인상을 수반하게 된다. 그냥드림센터 확대는 부담을 그나마 최소화할 수 있는 방안으로 여겨진다. 에너지 취약계층을 위해서는 에너지 바우처, 차상위 지원 대상 공공요인 할인지원 제도 등이 운영되고 있지만, 기초생활보장제도 수급가구와 차상위층만을 대상으로 하고 있어 대상자가 제한적이고 외부 불안정에 충분히 대처하지 못하고 있다.
고유가 피해지원정책은 전국민 하위 70%를 대상으로 하되, 기초생활보장 수급자 등 저소득 취약계층에게는 두터운 지원을 담고 있다. 기초생활보장 수급자에게는 55만원(비수도권 거주 60만원)이, 차상위계층 및 한부모가족은 45만원(비수도권 50만원)이 지급될 예정이다. 이외 수도권과 비수도권으로 거주지역에 따라 10~15만원이 지원될 것으로 보인다. 이번에 마련된 추경이 제대로 효과를 거두기 위해서는 무엇보다 속도가 중요하다. 전쟁이 길어질수록 취약계층의 피해는 클 수밖에 없으며, 위험에 대응하고 예방하기 위해서도 취약계층을 대상으로 하는 정책과 지원금은 조속히 시행될 필요가 있다.
이재명정부는 국정 목표로 ‘기본이 튼튼한 사회’를 표방하고 있다. 기존 제도를 통한 취약계층에 지원뿐 아니라 위기 상황에서의 지원도 포함하고 있다고 본다. 위기 극복을 위해 마련된 추경이 취약계층, 특히 에너지 취약계층에 대한 우선 지원이 조기 집행되기를 바란다.
김태완 한국보건사회연구원 선임연구원
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