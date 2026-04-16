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제주도, 배달노동자에 차량 소모품 지원

입력:2026-04-16 13:32
수정:2026-04-16 13:33
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제주도가 배달노동자의 이륜차·택배차량 점검과 소모품 교체를 지원한다.

도는 유류비 부담이 가중되는 배달노동자의 경제적 어려움을 덜고, 예방 중심의 안전 관리를 지원하기 위해 이번 사업을 진행한다.

대상은 도내 배달노동자 200명이다. 1300만원을 투입해 이륜차 150명, 택배차량 50명을 대상으로 차량 무상 점검과 교체를 지원한다.

전문 정비사가 제동장치, 조향장치, 타이어 마모 상태 등을 점검하고 엔진오일과 브레이크 패드 등 주요 소모품을 교체해준다. 지원 금액은 이륜차는 1인당 5만원, 택배차량은 10만원이다.

점검은 이륜차 정비업소 3곳과 화물차량 정비업소 1곳 등 총 4곳에서 진행된다.

지원을 희망하는 배달노동자는 오는 20일부터 제주도 노동권익센터 누리집에서 신청하면 된다.

도 관계자는 “유가 상승으로 경제적 어려움을 겪는 배달노동자에게 조금이라도 도움이 됐으면 한다”며 “실제 작업 환경에서 발생할 수 있는 사고 위험을 예방할 수 있는 만큼 많은 참여를 바란다”고 말했다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

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