트럼프 “내일 이스라엘·레바논 정상 만난다”

레바논 측 “이스라엘 단기 휴전 검토”

이스라엘 측 “이르면 17일부터 일주일”

예히엘 라이터 주미 이스라엘 대사(가운데)가 지난 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국무부 밖에서 취재진에게 발언하기 위해 도착하는 모습. 이날 회담에는 마코 루비오 미 국무장관과 나다 하마데 주미 레바논 대사가 참석했다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 대통령은 이스라엘과 레바논 정상이 16일(현지시간) 만날 예정이라고 밝혔다.