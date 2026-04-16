트럼프 “내일 이스라엘·레바논 정상 만난다”
레바논 측 “이스라엘 단기 휴전 검토”
이스라엘 측 “이르면 17일부터 일주일”
도널드 트럼프 대통령은 이스라엘과 레바논 정상이 16일(현지시간) 만날 예정이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 15일 오후 11시30분쯤 트루스소셜에서 “두 나라 지도자가 마지막으로 대화한 지 34년이나 됐다”며 내일 그 만남이 이뤄질 예정”이라고 말했다.
그는 “이스라엘과 레바논 사이에 조금 숨통을 틔우려는 시도”라며 “멋진 일”이라고 덧붙였다.
앞서 뉴욕타임스(NYT)는 양국 당국자를 인용해 이스라엘이 레바논에서 단기 휴전을 검토하고 있다고 보도했다.
레바논 고위 당국자는 지난 14일 워싱턴DC에서 열린 이스라엘·레바논 회담 후 미국 측으로부터 이스라엘이 단기 휴전을 검토하고 있다는 통보를 받았다고 NYT에 전했다.
이스라엘 당국자 2명은 NYT에 휴전이 이르면 오는 17일 시작돼 약 일주일간 이어질 수 있다고 말했다.
다만 이스라엘과의 분쟁 당사자인 이슬람 무장정파 헤즈볼라는 휴전 제안에 대해 아직 입장을 내놓지 않았다고 레바논 당국자는 덧붙였다. 레바논 정부는 헤즈볼라를 대변하지 않는다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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