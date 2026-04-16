공영방송 BBC도 못 버텼다…직원 10명 중 1명 해고
영국 공영방송 BBC가 재정난을 이유로 대규모 구조조정에 나선다. 전체 인력의 약 10%를 줄이는 방안으로, 최근 15년 사이 최대 규모 감원이다.
BBC는 15일(현지시간) 향후 2년간 약 5억 파운드(약 1조원)의 비용 절감이 필요하다며 인력 감축 계획을 공식화했다. 현재 약 2만1500명인 정규직 중 최대 2000명 가까이 감소할 전망이다.
로드리 탈판 데이비스 BBC 사장대행은 직원들에게 보낸 성명에서 “세부 사항은 아직 검토 중이지만, 전체 인력은 약 1800~2000명 정도 줄어들 것으로 예상한다”고 말했다.
탈판 데이비스 사장대행은 비용 절감을 위해 향후 일부 채널이나 서비스를 폐지할 가능성도 배제하지 않았다. 그는 “앞으로 3~4개월 동안 라디오, 텔레비전, 온라인에서 BBC의 필수적인 서비스를 저해하지 않으면서 어떤 변화를 실현할 수 있는지 고민해야 한다”고 말했다.
BBC는 향후 채용, 여행, 경영 컨설팅, 콘퍼런스, 시상식, 행사 참석에 대한 지출 통제도 강화할 방침이다.
탈판 데이비스 사장대행은 “BBC는 심각한 재정 압박에 직면해 있다. 빠르게 대응해야 한다”며 “비용과 수입의 격차가 점점 커지고 있다. 프로그램 비용이 높고, 수신료와 상업 수입은 압박을 받고 있다”고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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