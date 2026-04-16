케밥 하나 300만원… 브라질 해변 ‘결제사기’ 주의
단말기 조작해 가격 100배 부풀려
아사이볼 103만원, 칵테일 74만원
버터 옥수수 590만원 결제 사례도
영국인 관광객이 브라질 대표 해변에서 케밥 하나에 약 1500파운드(300만원)를 결제당했다고 영국 일간 가디언이 15일(현지시간) 보도했다.
전날 브라질 리우데자네이루에서는 영국 관광객에게 케밥을 팔면서 1000배 부풀린 가격으로 결제하게 한 남성이 체포됐다. 그는 결제 단말기를 조작한 것으로 전해졌다.
범행 현장은 코파카바나 해변으로 이 지역 최고급 호텔 두 곳과 도로 하나를 사이에 둔 곳이었다고 한다.
체포된 남성은 공범과 함께 외국인 관광객에게 음식값을 터무니없이 부풀려 청구했다고 가디언은 설명했다. 원래 10헤알(약 3000원)을 받아야 하지만 실제로는 1만 헤알을 결제했다.
이 사례는 최근 몇 달간 리우 해변에서 잇따른 사기 사건 가운데 하나다.
앞서 아르헨티나 관광객 2명에게 아사이볼 두 그릇 값으로 7000헤알(206만원)을 결제한 사례도 있었다. 한 콜롬비아 관광객은 브라질 대표 칵테일 카이피리냐 한 잔에 2500헤알(약 74만원)을 결제했다.
한 아르헨티나 여성은 버터를 바른 옥수수 하나에 2만 헤알(약 589만원)을 결제하기도 했다. 정상 가격은 20헤알이었다.
피해자는 “포르투갈어로 된 가격을 이해하지 못하고 포르투갈어도 못한다”고 말한 것으로 전해졌다.
리우 관광경찰 책임자는 현지 신문에 “최근 코파카바나와 인근 이파네마 해변에서 벌어진 일련의 범죄 배후를 잡기 위해 노력 중”이라고 밝혔다.
그는 관리·감독 부족으로 해변이 ‘무질서한 상태’가 되면서 사기범들이 활개 치게 됐다고 지적했다.
최근 몇 년 사이 브라질을 찾는 관광객은 급증했다. 지난해에는 900만명으로 전년보다 230만명 늘며 사상 최대를 기록했다. 지난해 5월 레이디 가가 공연에는 200만명 이상 모인 것으로 전해졌다.
브라질 관광 당국은 코로나19 팬데믹 이후 여행붐이 일어난 데다 세계 각지에서 전쟁이 벌어져 상대적으로 안전한 브라질로 몰리는 것으로 해석했다.
또 인접국 아르헨티나의 페소 가치가 인위적으로 강세를 보이면서 브라질 등이 상대적으로 저렴해진 점도 배경으로 꼽았다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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