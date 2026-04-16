케밥 하나 300만원… 브라질 해변 ‘결제사기’ 주의

단말기 조작해 가격 100배 부풀려

아사이볼 103만원, 칵테일 74만원

버터 옥수수 590만원 결제 사례도

참고 사진. 2013년 5월 12일 서울 성북구 다문화음식축제 현장에서 케밥을 만드는 모습. 이병주 기자

원래 10헤알(약 3000

을 받아야 하지만 실제로는

1만 헤알을 결제했다.

앞서 아르헨티나 관광객 2명에게 아사이볼 두 그릇 값으로 7000헤알(

콜롬비아 관광객은 브라질 대표 칵테일 카이피리냐 한 잔에 2500헤알(약 74만원)을 결제했다.