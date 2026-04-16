박광운 영종구청장 예비후보, 홍인성 전 구청장 지지 이끌어내
더불어민주당 박광운 인천 영종구청장 예비후보가 홍인성 전 중구청장의 지지를 이끌어냈다.
홍 전 구청장은 15일 박 예비후보를 만난 자리에서 지지를 선언하며 “박 예비후보는 오랜 당 활동과 풍부한 행정 경험을 바탕으로 지역 발전을 안정적으로 이끌어갈 역량을 갖춘 인물”이라고 강조했다.
이에 박 예비후보는 선거 승리로 가는 최대 분수령을 맞았다며 크게 환영했다. 박 예비후보는 그동안 홍 전 구청장의 지지를 얻기 위해 삼고초려했던 것으로 알려졌다.
박 예비후보는 “홍 전 구청장의 지지 선언으로 천군만마를 얻었다”며 “홍 전 구청장의 지혜·경륜을 젊은 추진력과 결합해 영종 발전의 미래 청사진을 그려가겠다. 지역의 어른, 구정의 선배로 잘 모시겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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