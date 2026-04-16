박광운 영종구청장 예비후보, 홍인성 전 구청장 지지 이끌어내

더불어민주당 박광운(오른쪽) 인천 영종구청장 예비후보가 홍인성 전 중구청장의 지지선언을 받은 자리에서 기념촬영을 하고 있다. 후보 측 제공

박 예비후보는 “홍 전 구청장의 지지 선언으로 천군만마를 얻었다”며 “홍 전 구청장의 지혜·경륜을 젊은 추진력과 결합해 영종 발전의 미래 청사진을 그려가겠다. 지역의 어른, 구정의 선배로 잘 모시겠다”고 말했다.