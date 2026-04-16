인천시 F1 유치 ‘청신호’…경제성·재무성 충족
포뮬러원(F1) 인천 그랑프리 유치가 탄력을 받고 있다.
인천시는 F1 인천 그랑프리 개최의 경제성을 분석한 결과 타당성이 있는 것으로 확인됐다고 16일 밝혔다.
시는 지난해 6월부터 ‘F1 인천 그랑프리 기본구상 및 사전타당성 조사 용역’을 진행했다. 이번 용역은 서킷 디자인 전문업체인 독일의 틸케와 한국산업개발연구원이 공동으로 맡았다.
용역 결과에서는 5년간 F1 인천 그랑프리를 개최한다고 가정했을 때 총편익이 1조1697억원, 총비용이 8028억원으로 분석됐다. 비용대비편익(B/C)은 1.45로 나타났다. B/C가 1.0 이상이면 경제적 타당성이 있는 것으로 본다.
재무성 분석에서는 총수입이 1조1297억원, 총비용이 1조396억원으로 조사됐다. 이에 따른 수익성지수(PI)는 1.07로 분석돼 사업 수익성 역시 확보 가능한 것으로 나왔다.
시는 민간 주도의 대회 운영 구조를 통해 공공 재정 부담을 최소화할 방침이다. 중앙정부와 시가 지원할 예산 규모는 2371억원으로 추산됐다.
F1 인천 그랑프리 서킷 후보지로는 해외 서킷 특성·유형 분석, 현장실사, 전문가 입지평가 등을 종합적으로 고려해 송도국제도시 달빛축제공원 일대가 꼽혔다. 달빛축제공원 일대는 인천대교, 워터프런트 호수, 센트럴파크 등을 통해 우수한 경관을 갖췄을 뿐 아니라 인천국제공항, 인천지하철 1호선과 인접해 입지 여건이 훌륭한 것으로 평가됐다.
시는 F1 인천 그랑프리 개최 시 관광 인프라 등 입지 조건을 기반으로 기존 공공도로를 활용한 시가지 서킷 모델을 도입하고 도시 전체를 거대한 글로벌 마케팅 행사장으로 탈바꿈시킬 계획이다. 소음 문제와 교통통제에 따른 불편에 대해서는 방음벽 설치, 임시교량 설치, 셔틀버스 연계 등으로 해결한다는 구상도 마쳤다.
관람객 수용력은 일일 12만명으로 추정됐다. 대회 기간(3일) 내외로는 30만∼40만명의 국내외 관광객 유입이 예상된다. 경제적 파급효과 또한 막대해 약 5800억원의 관광 수익, 4800명의 고용효과를 창출하는 등 지역경제에 활력을 불어넣을 전망이다.
시는 이번 용역 결과를 바탕으로 정부와 국제경기대회지원법 시행령 개정 및 유치 승인절차를 협의하고 민간사업자 공모·선정을 추진할 예정이다.
유정복 인천시장은 “F1 그랑프리는 단순한 스포츠 대회를 넘어 도시 브랜딩과 관광 산업의 판도를 바꿀 핵심 동력이 될 수 있다”며 “현재 6.1% 수준인 인천의 방한 관광객 점유율을 획기적으로 끌어올려 공항만 거쳐가는 곳이 아닌 세계인이 방문하는 목적지로 만들겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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