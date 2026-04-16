포항시, AI·로봇 기반 ‘에이징테크 돌봄 플랫폼’ 구축 착수
경북 포항시가 빠른 고령화와 1인 가구 증가에 대응하기 위해 인공지능(AI), 로봇, 데이터 기술을 융합한 미래형 통합돌봄 체계 구축에 나섰다.
시는 16일 시청 중회의실에서 ‘포항시 에이징테크 융합 플랫폼 조성 연구용역’ 착수보고회를 열고, 초고령사회 대비 기술 기반 돌봄 체계 구축 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 보고회에는 김신 포항시 복지국장을 비롯해 관련 부서장 등 20여 명이 참석해 용역 추진 방향과 주요 과업을 공유하고 향후 정책 반영을 위한 의견을 나눴다.
이번 연구용역은 총사업비 8000만원을 들여 이달부터 오는 9월까지 6개월간, 한국로봇융합연구원과 포항공과대학교 산학협력단이 공동 수행한다.
주요 과업은 에이징테크 융합 플랫폼 조성 타당성 검토, 지역 돌봄 수요를 반영한 돌봄 로봇 활용 방안 도출, 통합돌봄 정책과 연계한 적용 모델 및 추진체계 마련 등이 포함됐다.
이번 사업은 단순한 기술 도입을 넘어 의료·요양·복지 서비스를 연계한 통합돌봄 체계와 결합해, 현장에서 적용 가능한 돌봄 모델을 구축하는 데 초점을 맞추고 있다.
시는 연구 결과를 기반으로 에이징테크 융합 플랫폼 구축을 단계적으로 추진하고, 향후 국비사업과 연계해 지역 산업과 돌봄정책이 결합된 새로운 성장 모델로 발전시킨다는 계획이다.
김신 포항시 복지국장은 “이번 연구용역은 AI와 로봇 기술 등 에이징테크를 활용해 기존 돌봄 체계를 한 단계 고도화하는 것이 목표”라며 “기술 기반 돌봄을 통해 사각지대를 해소하고 시민이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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