SNT다이내믹스, 차량 탑재 120㎜ 박격포 공개…전력화 눈앞
해안·상륙작전 대응…기동형 화력체계 부상
헬기·호버크래프트 수송…작전 범위 확대
하반기 시범운용 거쳐 전력화 추진
해병대 상륙작전의 기동성과 화력을 동시에 강화할 차량 탑재형 120㎜ 박격포체계가 전력화를 앞두고 공개됐다.
SNT다이내믹스는 15~16일 경기도 화성시 해병대사령부에서 열린 해병대 창설 77주년 기념행사에서 소형전술차량 탑재형 120㎜ 박격포체계를 전시했다고 밝혔다.
이 체계는 SNT다이내믹스가 해병대와 국방신속획득기술연구원과 함께 신속시범사업을 통해 개발한 최신 무기체계로, 사격시험 등 성능 검증을 마친 상태다. 올해 하반기 해병대 시범운용평가를 거쳐 전력화가 추진될 예정이다.
해당 장비는 기존 120㎜ 박격포의 화력과 정확도를 유지하면서도 경량화 설계를 통해 기동성을 크게 높인 것이 특징이다. 소형전술차량에 탑재돼 해안 모래지형에서도 안정적인 운용이 가능하며, 호버크래프트를 통한 해상수송과 헬기를 이용한 공중수송도 가능하다.
이에 따라 강습상륙작전이나 해안 방어 작전 등 해병대 주요 임무에서 신속한 화력 지원이 가능해질 것으로 기대된다.
SNT다이내믹스의 120㎜ 박격포체계는 2022년 ‘비격’이라는 이름으로 육군에 먼저 전력화된 바 있다. 이번 체계는 소형전술차량뿐 아니라 다목적전술차량과 함정 등 다양한 플랫폼에 적용이 가능해 향후 운용 범위 확대와 수출 가능성도 주목된다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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