제동 걸린 TK행정통합 민선 9기서 되살아날까
행정통합 입법 데드라인(3월)을 넘겨 좌절된 대구·경북행정통합(이하 TK통합) 불씨가 아직 꺼지지 않았다는 신호가 포착된다. 지방선거가 임박하면서 이번 선거에서 통합특별시장을 뽑는 것에는 실패했지만 민선 9기에서는 반드시 통합을 이뤄야 한다는 목소리가 높아지고 있다.
16일 대구시와 경북도, 지역 정가에 따르면 행정통합 입법 마지노선이었던 지난달까지도 ‘대구·경북 행정통합 특별법안’이 국회에 상정되지 못했다. 여야의 극한 대립과 국민의힘 내부 분열 등이 불발 이유다. 행정통합을 추진했던 전남·광주, 대구·경북, 충남·대전 중 광주·전남만 입법에 성공해 행정통합이 가능해졌다. 행정통합을 가장 먼저 공론화하고 추진했던 대구시와 경북도였기 때문에 행정통합 불발에 대한 충격이 컸다.
6월 지방선거가 다가오면서 다른 분위기가 읽힌다. 좌절을 극복하고 다시 도전해야 한다는 분위기가 생겨나고 있다. 경북도는 최근 ‘대구·경북 행정통합 대책 회의’를 열었다. TK통합 특별법 처리 보류 이후 상황을 점검하고 전략적 재정비 방안을 모색하기 위해 마련했다. 경북도는 그동안 통합 추진 과정에서 제기된 쟁점과 지역 내 다양한 의견 등을 충분히 검토·반영해 행정체계 개편, 권한 배분, 지역 간 균형발전, 상생 방안 등을 종합적으로 재정비할 계획이다. 이철우 현 경북도지사가 국민의힘 경북도지사 후보로 확정됨에 따라 행정 연속성 확보 가능성이 높아졌다는 평가도 나온다.
대구시도 통합이 민선 9기 최우선 행정 과제 중 하나가 될 전망이다. 우선 대구시장 선거 태풍의 눈으로 떠오른 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보가 TK통합 재추진 입장을 밝혔다. 이른 시일 내 TK통합을 추진해 정부 지원을 받아야 한다는 것이 그의 생각이다. 당선 시 조기 통합특별시장 선거도 감수할 수 있다는 취지로 읽힌다. 아직 대구시장 후보가 정해지지 않은 국민의힘 쪽도 통합 기조를 거스를 수는 없을 것으로 판단된다. 현제 경쟁 중인 후보들 모두 앞서 통합에 찬성 의견을 냈기 때문이다.
TK통합 재추진 시기와 관련해서는 부산·경남 안을 참고할만하다는 의견이 지역 정가에서 나온다. 부산시과 경남도는 최근 2028년 통합을 목표로 잡은 행정통합특별법을 발의했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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