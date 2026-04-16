“엄마 사랑해” 마지막 말 남기고…7명 살린 30살 청년 [아살세]
다섯 살이라는 어린 나이에 아버지를 여의고 홀어머니를 도와 동생들을 살뜰히 보살펴 온 서른 살 청년이, 삶의 마지막 순간에 자신의 장기를 기증해 7명에게 새 생명을 선물하고 밤하늘의 별이 됐다.
16일 한국장기조직기증원은 지난 2월 6일 조선대병원에서 오선재(30)씨가 뇌사 장기기증으로 심장과 폐, 간, 양쪽 신장, 그리고 안구를 기증해 아프고 절망적인 상황에 놓인 이웃들에게 새로운 삶을 열어주었다고 밝혔다.
오씨는 지난 1월 18일 한 식당에서 불의의 사고로 쓰러져 의식을 잃은 뒤 병원으로 긴급 이송됐으나 안타깝게도 뇌출혈 진단을 받았다. 수술 직후 잠시 의식을 회복한 오씨는 병상을 지키던 어머니에게 “사랑해”라는 마지막 말을 힘겹게 건넸으나, 이내 상태가 급격히 악화되어 끝내 뇌사 판정을 받고 말았다.
가족들에 따르면 오씨는 생전 주변 사람들에게 장기 기증에 대한 긍정적인 뜻을 여러 차례 밝혀왔다고 한다. 오씨의 어머니 최라윤씨는 “그냥 세상을 떠나면 의미가 없으니 삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살리겠다”고 말했던 아들의 평소 다짐을 떠올리며, 아들의 일부라도 세상 어딘가에서 숨 쉬며 살아 숨 쉬길 간절히 바라는 마음에 장기 기증에 동의했다.
특히 오씨의 어머니는 숭고한 결정을 내린 아들의 뜻을 이어가고자 장기 기증에 동의하던 그날, 본인 역시 장기 기증 희망 등록을 마쳐 주위를 숙연하게 했다.
전남 광양에서 2남 1녀 중 맏이로 태어난 오 씨는 누구보다 속이 깊고 다정한 아들이었다. 다섯 살 때 아버지를 여읜 오씨는 어린 시절부터 고된 일에 지쳐 귀가한 어머니를 위해 손수 식사를 준비하고, 두 동생을 살뜰하게 챙기며 가장 역할을 도맡아 왔다. 고등학생 때부터는 스스로 아르바이트를 하며 용돈을 벌었고, 성인이 되어서도 배달, 화물차 운전, 보험설계사 등 다양한 직업을 거치며 누구보다 성실하고 치열하게 삶을 일궈왔다.
그러던 오씨는 재작년 한 회사의 정직원으로 입사하는 기쁨을 누렸다. 당시 그는 어머니에게 “이제 돈 버는 일만 남았으니 걱정하시지 마라. 나중에 꼭 집도 사주겠다”며 효심 가득한 다짐을 전했던 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.
초등학교 4학년 때부터 오씨와 동고동락해 온 오랜 친구 위성준씨는 “항상 모임 분위기를 이끌던 친구의 빈자리가 너무 크다”며 애통해하면서도, “평소 장기 기증을 긍정적으로 말해온 만큼 친구가 하늘나라에서도 기증을 뿌듯해하고 자랑스러워할 것 같다”고 담담히 말했다.
오씨의 어머니는 기증원 측과의 영상 인터뷰에서 듬직했던 아들을 떠올리며 “선재야 나 너무 보고 싶어. 다른 거 안 바라. 너만 있으면 돼. 제발 엄마 옆으로 와줘. 엄마 아들로 다시 와줬으면 좋겠어”라고 목놓아 오열해 보는 이들의 눈시울을 붉히게 했다.
친구 위씨는 먼저 떠난 친구를 향해 “하늘나라에서 멋있게 살고 있어. 우리 다시 만날 때까지 남은 가족들을 잘 보살피겠다”며 마지막 인사를 건넸다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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