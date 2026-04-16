특송화물로 필로폰 5㎏ 밀수입한 라오스인 구속
광주세관, 검찰·국정원 공조로 검거
해외 도주 총책 추적… “원천 차단”
16만여명이 동시 투약 가능한 필로폰 5㎏ 상당을 특송화물로 국내에 밀수입한 라오스인이 세관에 적발됐다.
광주본부세관은 지난 2월 태국발 특송화물을 통해 필로폰을 밀수입한 라오스인 A씨(32)를 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속 송치하고, 해외로 도주한 같은 국적 B씨(31)를 수배중이라고 16일 밝혔다.
이들은 여러 종류의 과자 포장지에 필로폰 5㎏ 상당을 담아 태국발 특송화물로 밀수입한 혐의를 받고 있다.
광주세관·광주지검·광주출입국·국정원은 관련 첩보를 공유하고, 특송화물 배송지 인근 CCTV를 분석한 뒤 잠복을 통해 필로폰이 들어있는 국제택배를 받는 A씨를 현장에서 긴급체포했다.
조사 결과 국내 인수책인 A씨는 총책 B씨의 지시에 따라 해외에서 밀수입된 필로폰을 국내서 받는 역할을 맡은 것으로 확인됐다. 공장 근로자인 A씨는 “더 큰 돈을 벌 수 있다”는 B씨의 제안을 수락해 범행에 가담한 것으로 조사됐다.
광주본부세관 관계자는 “이번 필로폰 적발이 세관·검찰·출입국·국정원 등 마약 단속 유관기관 간 긴밀한 정보공유와 유기적인 공조를 통해 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 유관기관과의 협력을 한층 강화해 마약류 밀반입을 원천 차단해 나가겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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