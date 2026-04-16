전북 친환경농업 5년째 감소…377억원 투입 ‘반전 노린다’

친환경 농가·면적 동반 감소

경제성·노동 부담에 이탈

생산·유통·저탄소 전주기 대응

전북특별자치도

전북특별자치도는 친환경농업 활성화를 위해 올해 23개 사업에 377억원을 투입한다고 16일 밝혔다.