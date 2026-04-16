전북 친환경농업 5년째 감소…377억원 투입 ‘반전 노린다’
친환경 농가·면적 동반 감소
경제성·노동 부담에 이탈
생산·유통·저탄소 전주기 대응
전북지역 친환경농업이 수년째 축소되며 생산기반이 흔들리는 가운데 전북도가 예산을 투입해 반등에 나섰다. 기후변화와 고령화, 낮은 수익성 등 구조적 요인에 대응하기 위한 전주기 전략을 내놨다.
전북특별자치도는 친환경농업 활성화를 위해 올해 23개 사업에 377억원을 투입한다고 16일 밝혔다.
친환경농업은 최근 5년간 뚜렷한 감소세를 보였다. 전국 친환경농업인은 2020년 5만9000호에서 2025년 4만9000호로 17% 줄었고, 인증면적도 같은 기간 8만1000㏊에서 7만1000㏊로 12% 감소했다. 전북 역시 농가와 면적이 각각 15%, 7% 줄며 기반 약화가 이어졌다.
직불금 단가 인상과 지급면적 확대 영향으로 최근 들어 감소세가 일부 완화되는 흐름도 나타나고 있다. 감소세 둔화가 일시적 반등에 그칠지 구조적 회복으로 이어질지는 정책 지속성과 시장 수요 확대 여부에 달려 있다는 분석이다.
전북도는 이에 따라 생산기반 확대에 112억원을 투입해 신규 농업인 육성과 품목 다양화, 소득보전 정책을 병행하기로 했다. 멘토링 지원과 시설 확충을 통해 벼 중심 생산 구조에서 과수·채소 등으로 품목 다변화를 유도한다는 구상이다.
유통과 소비 확대에도 169억원을 투입한다. 학교급식과 공공급식 중심 판로를 안정화하고 임산부 친환경 농산물 지원 사업 확대 등을 통해 소비 기반을 넓힌다는 전략이다. 제주도 학교급식 공급 물량 확보 등 외부 시장 진출도 병행한다.
농업환경 보전과 저탄소 농업 확산에는 96억원이 투입된다. 논물 관리와 바이오차 투입 등 저탄소 농업 프로그램을 확대해 온실가스 감축과 토양 개선을 동시에 추진할 계획이다.
도는 친환경농업과 저탄소 인증을 연계해 정책효과를 확장한다는 구상이다. 친환경 인증 농가는 추가적인 저탄소 인증 취득이 가능해 시장 경쟁력 확보에도 도움이 될 수 있다는 판단이다.
민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “친환경농업 기반 회복과 함께 저탄소 농업 확산을 동시에 추진하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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