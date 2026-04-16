영남대 박한우 교수 ‘AI시대의 디지털자산과 신뢰의 운영체제’ 발간
영남대학교는 미디어커뮤니케이션학과 박한우 교수(사진)가 인공지능(AI) 기술과 시대 변화상 등을 다룬 신간 ‘AI시대의 디지털자산과 신뢰의 운영체제’를 출간했다고 16일 밝혔다.
이 책은 컴북스 AI문고 시리즈 중 하나로 AI 기술의 확산 속에서 디지털 자산과 신뢰 구조의 변화에 대한 시의적 문제를 다루고 있다.
이 책에서는 AI가 인간의 판단을 대체하기 시작한 시대에 기술의 성능을 넘어서는 근본적인 질문이 제기되고 있다. 누가 판단하고 그 판단은 어디에 기록되는지, 우리는 그것을 어떻게 신뢰할 수 있는지 등이 주요 질문이다. ‘SaaS포칼립스’라는 변화의 신호를 출발점으로 AI가 단순한 도구를 넘어 판단과 실행의 주체로 전환되는 구조적 변화를 분석한다.
특히 인간의 의사결정 권한이 AI 에이전트로 이전되는 과정에서 나타나는 권력 이동과 책임의 불분명성, 자산 구조의 재편을 입체적으로 조망한다. 나아가 블록체인과 디지털 자산을 단순한 투자 대상이 아닌 ‘신뢰의 운영체제(Trust Operating System)’로 재정의하며 판단·집행·보상이 하나로 연결되는 새로운 사회 인프라의 가능성을 제시한다.
탈중앙화 거버넌스, AIDAO, 퍼지 논리 등 다양한 개념을 통해 AI 시대에 적합한 신뢰 설계 방식을 탐색하며 기술결정론과 사회구성론 사이에서 균형을 모색한다. 이 책은 결국 미래의 경쟁력이 더 뛰어난 기술이 아니라 더 신뢰할 수 있는 구조에 있음을 설득력 있게 보여준다.
박한우 교수는 “AI 시대의 핵심 경쟁력은 기술이 아니라 신뢰를 설계하는 방식에 있다”며 “이 책이 AI 시대 급격한 변화에 고민이 많은 독자들에게 도움이 됐으면 한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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