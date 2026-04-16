“정말 많이 울어…구치소로 돌아오는 길이 기억나지 않을 정도”
“증인신문을 마치고 구치소로 돌아오는 길이 어떻게 지나갔는지 기억이 나지 않을 정도였고, 돌아와서 정말 많이 울었다.”
지난 14일 9개월 만에 윤석열 전 대통령을 마주한 김건희 여사가 구치소로 돌아온 뒤 펑펑 울었다는 근황이 전해졌다.
해당 발언은 윤 전 대통령과 김 여사를 동시에 변호하고 있는 유정화 변호사가 15일 오후 2시 쯤 김 여사를 구치소에서 접견하는 과정에서 나왔다.
유 변호사는 최근 페이스북에 ‘그들도 부부입니다’라는 제목의 글을 올리고, 두 사람이 피고인과 증인 신분으로 법정에서 재회한 당시 상황과 뒷이야기를 전했다.
유 변호사는 “지난 14일 오후 2시, 대통령님의 사건에서 김건희 여사님께서 증인으로 출석하셨다”며 “다시 떠올리고 싶지 않을 만큼 무거운 상황 속에서 매우 안타깝고 가슴 아픈 순간이었다”고 밝혔다.
이어 “이 글은 누군가의 동정을 구하기 위한 것이 아니다”라며 “흑백 프레임으로 모든 것을 단정하려는 미디어의 속성을 모르는 바는 아니지만, 그 이전에 두 분 역시 감정을 가진 사람이고 부부”라고 적었다.
유 변호사는 “여사님께서는 입정 이후 곁눈질로 대통령님을 몇 차례 바라보셨고, 증인신문 도중에는 울컥하며 코끝이 붉어지기도 했다”며 “목소리가 미세하게 떨렸지만 끝내 울음을 삼키며 작은 목소리로 증언 거부 의사를 밝혔다”고 말했다.
또 “감정을 억누르며 끝까지 의연함을 유지하려 애쓰는 모습이 오히려 더 크게 전해졌다”며 “약 40여 개에 이르는 질문이 이어지는 동안 두 분 사이의 슬픔과 반가움이 고스란히 느껴졌다”고 밝혔다. 이어 “그 긴장감은 변호인들조차 깊이 숨을 고르게 할 만큼 무겁게 흐르고 있었다”고 덧붙였다.
김 여사는 지난 14일 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관) 심리로 열린 윤 전 대통령의 ‘명태균 여론조사 무상 수수’ 의혹 재판에 증인으로 출석했다.
두 사람은 윤 전 대통령이 구속된 이후 약 9개월 만에 법정에서 다시 마주했다.
윤 전 대통령은 김 여사가 법정에 들어선 순간부터 계속 김 여사를 응시했고, 김 여사가 증인신문을 마친 뒤 자리에 앉자 김 여사를 바라보며 미소 짓고 고개를 끄덕이기도 했다. 신문 말미엔 아예 김 여사 쪽으로 몸을 돌려 지켜봤다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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