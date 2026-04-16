세월호 12주기…안전은 나아졌지만 참사 불안·정치 불신 여전
안전도 54.3점…체감 격차 여전
국가기반시설 마비 1위…재난 우려
소방 신뢰 1위·국회 최하위
세월호 참사 12주기를 맞아 실시된 재난안전 인식 조사에서 국민의 전반적인 안전 인식은 개선됐지만, 대형 참사에 대한 불안과 정치권에 대한 불신은 여전히 큰 것으로 나타났다.
동아대학교 대학원 재난관리학과와 긴급대응기술·정책연구센터는 ‘2026 대한민국 국민 재난안전 인식 조사’ 결과를 16일 발표했다. 조사는 한국리서치, 씨지인사이드와 공동으로 지난달 27일부터 30일까지 전국 성인 1000명을 대상으로 온라인 설문 방식으로 진행됐다.
조사 결과 우리나라 전반적인 안전도 인식은 100점 만점에 54.3점으로 최근 3년 중 가장 높은 수준을 기록했다. 하지만 ‘나와 가족이 세월호와 같은 대형 참사를 겪을 가능성을 걱정한다’는 응답은 47.0%에 달해 체감 안전과 재난 불안 사이 괴리가 뚜렷했다
재난에 대한 불안은 새로운 유형으로 확장되고 있다. 올해 가장 우려되는 사회재난으로는 전력·통신·금융·의료 등 국가 기반 시설이 동시에 마비되는 ‘국가기반체계 마비’가 37.3%로 1위를 차지했다. 향후 10년 내 가장 우려되는 재난 역시 ‘신종 불확실 재난’이 꼽혔다.
세월호 참사 이후 변화에 대해서는 ‘시민 안전의식 향상’이 27.9%로 가장 높았지만, ‘변한 것이 없다’와 ‘오히려 나빠졌다’는 응답도 29.6%에 달해 제도 개선에 대한 체감은 제한적인 것으로 나타났다.
재난 대응 주체별 평가에서는 소방청이 65.7점으로 가장 높은 평가를 받은 반면, 국회는 34.3점으로 3년 연속 최하위를 기록했다. 현장 대응 기관과 정치권 간 신뢰 격차가 뚜렷하게 벌어졌다.
특히 재난 이후 사회적 갈등 해소를 위한 과제로 ‘정치권의 재난 정쟁화 중단’이 25.7%로 가장 많이 꼽히며, 재난의 정치화에 대한 국민 피로감도 확인됐다.
이동규 동아대 교수는 “국민이 체감하는 신뢰 격차와 정치권에 대한 평가, 미래 재난에 대한 우려는 향후 재난관리 정책 수립의 중요한 근거가 된다”고 말했다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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