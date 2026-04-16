양주시 ‘2040 도시기본계획’ 시민계획단 출범
도시계획에 시민 참여 확대
경기 양주시가 2040년을 목표로 한 도시기본계획 수립에 시민 참여를 확대하기 위해 시민계획단을 출범시켰다.
양주시는 ‘2040 양주 도시기본계획’ 수립 과정에 시민 의견을 반영하기 위해 시민계획단을 구성하고, 지난 14일 시청 지하대회의실에서 위촉식과 1차 회의를 개최했다.
이날 행사에서는 시장과 관계자들이 참석한 가운데 시민계획단 50명에게 위촉장이 수여됐으며, 도시 미래 비전 설정을 위한 논의가 진행됐다.
시민계획단은 공개모집과 읍면동 추천을 통해 선발된 시민들로 구성됐다. 시는 지난 2월 12일부터 3월 3일까지 참여자를 모집해 공개모집 19명과 읍면동 추천 31명을 포함한 총 50명을 최종 선정했다.
이들은 ▲도시·교통 ▲경제·산업·관광 ▲경관·환경·방재·안전 ▲문화·교육·복지 등 4개 분과로 나뉘어 분야별로 활동하며, 양주시의 미래상과 발전 전략에 대한 다양한 의견과 아이디어를 제시할 예정이다.
시민계획단은 앞으로 총 4차례 회의를 통해 향후 20년을 내다본 도시 발전 방향을 논의하고, 도출된 의견은 ‘2040 양주 도시기본계획’에 반영된다.
‘2040 양주 도시기본계획’은 향후 20년간 도시의 공간 구조와 발전 방향을 제시하는 최상위 법정계획으로, 시는 시민 의견을 반영한 계획안을 마련한 뒤 주민공청회, 시의회 의견청취, 도시계획위원회 자문 등 행정절차를 거쳐 경기도지사에게 승인 신청할 방침이다.
정승남 시 도시주택국장은 “시민계획단과 함께 변화하는 도시 여건에 맞는 맞춤형 미래 전략을 수립해 지속 가능한 도시 기반을 마련하겠다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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