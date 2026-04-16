레고랜드 ‘닌자와 함께’…참여형 퍼포먼스 3종 선보여

레고랜드 닌자 참여형 퍼포먼스. 레고랜드 코리아 리조트 제공

‘세레모니 오브 닌자’는 이번 시즌 가장 인기 있는 닌자인 ‘로이드’와 ‘니야’가 등장하는 닌자 서약식으로, 그동안 닌자 훈련을 쌓아온 어린이 관람객들이 정식 닌자로 임명받을 수 있는 참여형 퍼포먼스 공연이다.