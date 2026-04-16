레고랜드 ‘닌자와 함께’…참여형 퍼포먼스 3종 선보여
강원도 춘천 레고랜드가 올봄 ‘고 풀 닌자’ 시즌 동안 온 가족이 닌자들과 함께 호흡할 수 있는 신규 참여형 퍼포먼스 3종을 6월 7일까지 선보인다고 16일 밝혔다.
단순히 관람하는 형태에서 벗어나 관람객이 직접 닌자고 세계 속 주인공이 되어 미션을 수행하고 닌자고의 세계관을 심도 있게 체험할 수 있도록 새롭게 기획됐다.
브릭스트리트 원형 광장에서 펼쳐지는 ‘휩 어라운드 댄스 파티’는 주인공 ‘소라’ 및 닌자 댄서들과 함께 춤을 추며 악당에게 빼앗긴 에너지를 되찾는 역동적인 참여형 공연이다.
모두가 함께 동심으로 돌아가는 프리 댄스, 순간 집중력을 필요로 하는 얼음 땡 미션 등을 통해 에너지 미터를 100% 채워나가는 서사를 담고 있다.
‘세레모니 오브 닌자’는 이번 시즌 가장 인기 있는 닌자인 ‘로이드’와 ‘니야’가 등장하는 닌자 서약식으로, 그동안 닌자 훈련을 쌓아온 어린이 관람객들이 정식 닌자로 임명받을 수 있는 참여형 퍼포먼스 공연이다.
파크 곳곳에서 닌자고 캐릭터들을 직접 만나 인사를 나누고 멋진 사진을 남길 수 있는 ‘밋앤그릿’ 포토 타임이 상시 준비되어 관람객들을 맞이한다. 레고 시티 구역에서는 ‘카이’가 출현하며, 브릭토피아에서는 ‘니야’, 닌자고 월드에서는 ‘아린’을 각각 만나볼 수 있다.
고 풀 닌자 시즌을 맞아 풍성한 경품을 받을 수 있는 이벤트들이 곳곳에서 진행된다. 인기 어트랙션 탑승 시 받을 수 있는 스탬프를 4개 이상 모은 방문객에게는 닌자고 15주년 한정판 랜덤 배지 2개를 무료로 증정한다.
레고랜드 고 풀 닌자 시즌 공연 및 이벤트에 대한 자세한 정보는 레고랜드 공식 인스타그램과 홈페이지에서 확인할 수 있다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사