트럼프에 예수 밈 건넨 인물… 37세 ‘혼돈의 대리인’

건설재벌가 빌 펄트 주택금융청장

‘트럼프에 승소’ 검찰총장 기소

파월 연준 의장 수사 개입설도

베센트 재무장관엔 “때려버리겠다”

화면에 표시된 도널드 트럼프 미국 대통령의 모습과, 그가 소셜미디어에 올린 인공지능(AI) 생성 이미지를 함께 배치한 장면. AFP연합뉴스

남부 플로리다

지난 2월 보수 성향 인플루언서 닉 애덤스가 엑스(X)에 올린 게시물에서 처음 등장했다. 당시 애덤스는 ‘

미국은 오랫동안 병들어 있었고, 트럼프 대통령이 이 나라를 치유하고 있다’고 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 12일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 올린 이미지. 로이터연합뉴스

동방정교회의 부활절이던 날이었다.

주택금융 수장… 반트럼프 수사에 적극 간여



논란을 일으키고 헤드라인을 장식하며 트럼프 행정부 내부 인사들을 자극하는 성향으로 알려져 있다”고 설명했다.

해고된 직원들이 소송을 제기했지만 최근 법원은 펄트 청장에게 법적 면책이 있다고 판결했다.

민주당은 펄트가 연방 권한을 남용했는지 조사하도록 정부회계감사원(GAO)에 요청했다. GAO는 지난해 말 펄트 청장에 대한 감사에 착수했다.

지난해에는 스콧 베센트 재무장관과 갈등을 빚는 과정에서 “주먹으로 때려버리겠다”고 말했다고 미 정치 전문매체 폴리티코가 보도하기도 했다.