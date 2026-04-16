시사 전체기사

엔씨 자회사 엔씨서비스, ‘2026 장애인 고용촉진대회’ 국무총리 표창 수상

입력:2026-04-16 10:51
공유하기
글자 크기 조정

엔씨 자회사 엔씨서비스가 15일 열린 ‘2026 장애인 고용촉진대회’에서 장애인 고용 확대와 안정적인 근무 환경 조성에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다.

고용노동부가 주최하고 ‘한국장애인고용공단’이 주관하는 이 행사는 매년 장애인 고용 촉진에 기여한 우수 사업주와 업무 유공자 등을 선정해 포상한다.

​엔씨서비스는 엔씨가 운영하는 장애인 표준사업장으로 게임 고객 상담을 중심으로 다양한 업무를 수행하고 있다. 지난달 기준 80명의 장애인 직원이 근무 중이며 이 중 83%가 중증장애인으로 구성돼 있다.

고용 안정성을 높이기 위해 고객 상담과 카페 바리스타 등 총 12개의 직무를 운영하고 있으며 수어통역사와 사회복지사 및 장애인 직업상담원 등 전문 인력이 업무 적응을 돕는다. 이러한 노력으로 2020년 고용노동부 장관상을 수상하기도 했다.

​조정호 엔씨서비스 대표는 “장애인들에게 양질의 일자리를 제공하기 위해 다양한 직무 개발과 근무환경 개선에 지속적으로 힘써왔다”며 “앞으로도 장애인들 고용 확대와 함께 직원들이 자부심을 갖고 일할 수 있는 안정적인 일터를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야”
10년 안에 10억 불린 50대 이하 ‘신흥부자’ 30%는 샐러리맨
[단독] “홈캠 4800개 샅샅이 뒤졌다”… 검경 공조로 ‘해든이 비극’ 규명
정지영 감독 “4·3의 이름을 국민과 함께 찾고자 했다”
로또 3등보다 쉬운데 시세차익 20억… 분양가상한제 ‘명암’
꼬인 민주당-진보당 ‘선거연대안’… 조국 평택을 참전 울산시장 불똥
칠판 읽고 집안 일·반려견 산책… ‘AI 두뇌’ 품은 현대차 보행로봇
“첫날 퇴사·1분 단위 수당 요구” 日신입사원 ‘퇴직대행’ 급증
국민일보 신문구독