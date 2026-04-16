엔씨 자회사 엔씨서비스, ‘2026 장애인 고용촉진대회’ 국무총리 표창 수상
엔씨 자회사 엔씨서비스가 15일 열린 ‘2026 장애인 고용촉진대회’에서 장애인 고용 확대와 안정적인 근무 환경 조성에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다.
고용노동부가 주최하고 ‘한국장애인고용공단’이 주관하는 이 행사는 매년 장애인 고용 촉진에 기여한 우수 사업주와 업무 유공자 등을 선정해 포상한다.
엔씨서비스는 엔씨가 운영하는 장애인 표준사업장으로 게임 고객 상담을 중심으로 다양한 업무를 수행하고 있다. 지난달 기준 80명의 장애인 직원이 근무 중이며 이 중 83%가 중증장애인으로 구성돼 있다.
고용 안정성을 높이기 위해 고객 상담과 카페 바리스타 등 총 12개의 직무를 운영하고 있으며 수어통역사와 사회복지사 및 장애인 직업상담원 등 전문 인력이 업무 적응을 돕는다. 이러한 노력으로 2020년 고용노동부 장관상을 수상하기도 했다.
조정호 엔씨서비스 대표는 “장애인들에게 양질의 일자리를 제공하기 위해 다양한 직무 개발과 근무환경 개선에 지속적으로 힘써왔다”며 “앞으로도 장애인들 고용 확대와 함께 직원들이 자부심을 갖고 일할 수 있는 안정적인 일터를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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