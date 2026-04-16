조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야”
조국 조국혁신당 대표가 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 지 하루 만에 행정구역 명칭을 잘못 표기해 논란에 휩싸였다.
조 대표는 15일 자신의 소셜미디어에 평택 지역 식당과 카페를 방문한 일정을 소개하며 “평택군 포승읍 ‘김가네 칼국수’에서 닭칼국수를 먹고, 안중읍 카페 ‘플로리쉬 루팡’에서 말차 라테를 마셨다”며 글과 사진을 올렸다. 이 과정에서 ‘평택시’를 ‘평택군’으로 표기한 점이 문제로 지적됐다.
평택은 1995년 평택군과 송탄시가 통합되며 ‘평택시’로 개편됐다. 조 대표는 글을 쓴 지 약 24분 뒤 해당 표현을 ‘평택시’로 수정했다.
이를 두고 같은 지역구 출마를 준비 중인 유의동 국민의힘 전 의원은 즉각 비판에 나섰다. 유 전 의원은 “평택시가 된 지가 언제인데 이런 황당한 표현을 쓰느냐”며 “기초적인 행정구역도 제대로 알지 못하면서 지역 발전을 이야기하는 것은 부적절하다”고 지적했다.
이어 “아무리 외부에서 내려온 후보라 하더라도 최소한의 준비는 필요하다”며 “평택 시민들을 ‘군민’으로 만든 셈”이라고 비판 수위를 높였다. 그는 관련 글에 ‘평택시가 웬 말’, ‘하루아침에 군민 된 평택시민들은 무슨 죄’ 등의 해시태그도 덧붙였다.
한편 유 전 의원은 국민의힘 평택시을 선거구 공천을 신청한 상태다. 지난 14일 당 공천 면접을 마친 뒤 조 대표의 출마를 두고 “오시면 잘 모시겠다. 부디 완주하시길 바란다”고 언급한 바 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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