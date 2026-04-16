부산 정관신도시 잇는 도시철도 ‘정관선’ 추진 본궤도

동해선 좌천역~정관 12.8㎞ 트램

총사업비 4794억원…국·시·군 분담

2032년 개통…동부산 교통망 강화

정관선 일원 철도 현황. 부산시 제공

부산 기장군 동해선 좌천역과 정관신도시를 잇는 도시철도 ‘정관선’이 사업비 분담과 역할 정리를 마치고 본격 추진 단계에 들어섰다.