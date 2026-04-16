부산 정관신도시 잇는 도시철도 ‘정관선’ 추진 본궤도
동해선 좌천역~정관 12.8㎞ 트램
총사업비 4794억원…국·시·군 분담
2032년 개통…동부산 교통망 강화
부산 기장군 동해선 좌천역과 정관신도시를 잇는 도시철도 ‘정관선’이 사업비 분담과 역할 정리를 마치고 본격 추진 단계에 들어섰다.
부산시는 16일 시청에서 기장군과 ‘도시철도 정관선 건설사업 기본 협약’을 체결하고 사업 추진을 위한 협력체계를 구축했다고 밝혔다.
협약에 따라 부산시는 기본계획 수립과 설계, 발주 등 사업 전반을 총괄하고 기장군은 사업비 분담과 인허가 협조, 주민 의견 수렴 등을 맡는다. 양 기관은 실무협의체를 구성해 사업 추진 과정에서 협력을 이어갈 계획이다.
정관선은 기장군 정관면 월평리에서 정관신도시를 거쳐 동해선 좌천역까지 12.8㎞ 구간을 잇는 노면전차(트램) 노선으로, 정거장 13곳과 차량기지 1곳이 조성된다. 총사업비는 4794억원으로 국비 2276억원, 시비 1518억원, 기장군 1000억원이 투입된다.
이 노선은 동해선과 부산~양산~울산 광역철도와의 환승 체계를 구축해 동부산권 순환 철도망의 핵심 축으로 자리 잡을 전망이다. 그동안 도시철도 서비스가 제공되지 않았던 정관 지역의 교통 불편 해소는 물론, 부산·양산·울산을 잇는 광역 생활권 형성에도 기여할 것으로 기대된다.
정관선 사업은 현재 타당성 평가와 기본계획 수립 절차가 진행 중이다. 부산시는 2028년 착공, 2032년 개통을 목표로 하고 있다. 이번 협약을 계기로 사업 추진 기반이 확보된 것으로 시는 보고 있다.
박형준 부산시장은 “정관선은 동부산권 교통 불편 해소와 광역 생활권 연결을 위한 핵심 인프라”라며 “사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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