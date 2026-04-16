한국e스포츠협회, ‘ECA 2026’ 출전 국가대표 20인 발표
한국e스포츠협회는 16일 ‘2026 아시아 이스포츠 대회(ECA 2026)’ 7개 종목에 출전할 국가대표 파견후보 선수 20인을 발표했다.
‘ECA 2026’에는 대한민국을 비롯해 7개국이 참가하며 대전격투 부문 3개 종목인 ‘스트리트 파이터 6’와 ‘철권 8’ 및 ‘더 킹 오브 파이터즈 XV’를 포함해 ‘배틀그라운드 모바일’과 ‘이터널 리턴’ 그리고 ‘이풋볼 시리즈’ 등 정식종목 6개와 시범종목 ‘스테핀’으로 운영된다. 대한민국은 전 종목에 걸쳐 최상위 경쟁력을 갖춘 대표팀 구성을 완료했다.
대전격투 종목은 선발전을 거쳐 ‘스트리트 파이터 6’에 연제길, ‘철권 8’에 배재민, ‘더 킹 오브 파이터즈 XV’에 이광노가 명단에 포함됐다. ‘배틀그라운드 모바일’ 종목은 박상철과 송수안 등 5인을 결정했으며 ‘이터널 리턴’ 종목은 ‘양주 웨일즈’와 ‘대구 가디언즈’ 소속 선수 8인이 선정됐다. ‘이풋볼 시리즈’에서는 PC 부문 송영우와 모바일 부문 김도겸이 선발됐고 시범종목 ‘스테핀’은 이세연과 김하율이 한국 대표로 발탁됐다.
이번 대회는 24일 대전격투 예선 및 이풋볼 경기로 막을 올리며 25일 개막식과 주요 종목 1일차 경기가 진행된다. 26일에는 ‘배틀그라운드 모바일’과 ‘이터널 리턴’ 2일차 경기가 열릴 예정이다. 대회 기간 진주실내체육관 일대에서는 팝업 스토어 등 다채로운 문화행사도 함께 운영된다. ‘ECA 2026’은 문화체육관광부가 주최하며 협회와 경상남도 및 진주시가 공동 주관한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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