인천경제청, 스타트업파크펀드 2호 조성…500억원 규모

인천 송도국제도시 지타워 주변 전경. 인천경제청 제공

앞으로 캡스톤파트너스가 운용하는 ‘캡스톤 2026 AI혁신 투자조합’을 통해 투자될 예정이다. 인공지능(AI)을 중심으로 모빌리티·로보틱스 등 인접 기술 산업까지 투자 범위가 확대된다.