인천경제청, 스타트업파크펀드 2호 조성…500억원 규모
인천경제자유구역청은 인천경제자유구역(IFEZ) 내 유망 중소·벤처기업 육성을 위한 ‘인천스타트업파크펀드 2호’를 500억원 규모로 조성하고 다음 달부터 본격적인 기업 발굴과 투자에 나선다고 16일 밝혔다.
이번 펀드는 인천경제청이 인천테크노파크를 통해 출자하고 민간 벤처캐피탈(VC)이 업무집행조합원(GP)으로 운용하는 ‘공공·민간 협력형’ 모델로 조성됐다. 당초 목표액이었던 300억원보다 약 200억원을 초과해 민간 자금을 유치했다. 특히 한국성장금융 등 정책금융과 지방자치단체 자금이 결합돼 재원 기반의 안정성과 투자 확장성을 모두 확보했다.
앞으로 캡스톤파트너스가 운용하는 ‘캡스톤 2026 AI혁신 투자조합’을 통해 투자될 예정이다. 인공지능(AI)을 중심으로 모빌리티·로보틱스 등 인접 기술 산업까지 투자 범위가 확대된다.
투자 대상은 IFEZ 내 본사, 연구소, 공장을 보유한 기업 중 바이오 헬스케어, 스마트제조, 항공복합물류, 지식관광서비스 등 IFEZ 4대 전략산업 분야의 업력 7년 이하 기업이다. 신산업 분야는 10년 이하까지 포함된다.
인천경제청은 펀드 조성 금액 중 75억원 이상을 IFEZ 내 유망 기업에 의무 투자하도록 설정해 지역 투자 실효성을 높일 방침이다.
또 인천스타트업파크의 실증(TRYOUT) 사업과 연계된다는 점에서 차별화할 계획이다. 실증 사업을 통해 기술력을 입증하고 성과를 낸 기업에 투자 파이프라인을 우선 연계함으로써 단순 자금 공급을 넘어 발굴·투자·성장 지원이 유기적으로 연결되는 투자 구조를 구축한다.
윤백진 인천경제청장 직무대행(차장)은 “인천스타트업파크를 거점으로 기업 발굴부터 투자, 성장 지원까지 원스톱으로 이뤄지는 유기적인 투자 생태계를 공고히 하겠다”며 “특히 AI와 4대 전략산업 분야의 유망 기업을 집중 육성해 지역 경제의 미래 성장 기반을 강화하겠다”고 말했다.
한편, 지난해 595억원 규모로 결성된 ‘인천스타트업파크펀드 1호’는 현재까지 IFEZ 내 4개 기업에 총 60억원을 투자하며 여러 성과를 내고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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