만취 오토바이 운전 10대 단속 경찰에 흉기 휘둘러 입건
만취 상태로 오토바이를 몰다 단속 경찰관에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 10대가 경찰에 붙잡혔다.
경기 하남경찰서는 16일 특수공무집행방해치상 및 도로교통법 위반 혐의로 A군을 불구속 입건했다고 밝혔다.
A군은 이날 0시16분쯤 하남시 미사동 종합운동장 인근 골목에서 술에 취한 상태로 오토바이를 운전한 혐의를 받고 있다. 검거 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었던 것으로 조사됐다.
경찰은 “골목에서 경적을 울리며 달리는 오토바이가 있다”는 주민 신고를 받고 출동해 A군을 적발했다.
A군은 현장에서 음주 측정을 시도하던 경찰관에게 욕설을 하고, 흡연을 제지당하자 주머니에 있던 커터칼을 꺼내 휘두른 것으로 파악됐다. 이 과정에서 경찰관은 손가락을 다치는 등 경상을 입었다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 방침이다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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