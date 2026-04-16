“美·이란 종전 협상 진전?…성사 시 휴전 연장”
美 악시오스 보도
교착 상태에 빠졌던 미국과 이란의 종전 협상이 진전될 기미를 보이고 있다는 외신 보도가 나왔다.
미국 정치 전문 매체 악시오스는 15일(현지시간) 미국 정부 관계자 2명을 익명으로 인용해 전날 진행된 양국 간의 물밑 협상에서 유의미한 진전이 있었다고 보도했다.
악시오스에 따르면 양측은 파키스탄, 이집트, 튀르키예 등 주요 중재국들의 적극적인 조율 아래, 현재 발효 중인 한시적 휴전이 만료되는 오는 21일 이전에 남은 이견을 해소하고 기본 합의(프레임워크)를 도출하기 위해 총력을 기울이고 있다.
이와 관련해 15일에는 아심 무니르 파키스탄 육군 참모총장이 이끄는 특사 대표단이 이란 테헤란에 전격 도착해 이란 정부 고위급 관계자들과 회담을 갖는 등 중재 행보에 더욱 속도를 내고 있다.
다만 미국 당국자들과 중재 과정에 정통한 소식통들은 핵심 쟁점을 둘러싼 양측의 견해차가 여전히 크기 때문에 최종 타결을 섣불리 낙관하기에는 이르다며 경계심을 늦추지 않았다. 한 파키스탄 정부 관계자는 “합의가 성사될지는 기다리면서 지켜봐야 한다. 희망적이라고 생각하며, 그에 따라 양측 모두를 계속 압박하려고 하고 있다”며 신중한 입장을 보였다.
앞서 미국과 이란 대표단은 지난 11일 낮부터 12일 새벽까지 파키스탄 이슬라마바드에서 47년 만에 최고위급 대면 협상을 벌였으나, 호르무즈 해협 통제권 등에서 이견을 좁히지 못하고 결렬된 바 있다. 외교가에서는 이번 기본 합의를 성사시키기 위해 휴전 만료일 전에 제2차 대면 협상이 재개될 공산이 크다고 보고 있다.
아울러 만약 기본 합의가 기한 내에 성사되더라도, 포괄적 합의의 복잡한 세부 사항을 조율하기 위해 현재의 2주 휴전 조치가 연장돼야 할 것이라고 미국 정부 관계자와 소식통들은 입을 모았다. 한 미국 정부 관계자는 “세부 사항은 복잡하다. 이틀 만에 할 수는 없다”고 설명했다.
물밑 협상은 활발하게 진행 중이다. 미국 협상팀을 이끄는 JD 밴스 부통령, 스티브 윗코프 대통령 중동특사, 재러드 쿠슈너 대통령 선임고문 등은 14일 이란 측 대표단 및 중재국들과 연쇄 전화 통화를 갖고 종전 제안 초안을 교환한 것으로 알려졌다. 또 다른 미국 정부 관계자는 “우리는 합의하고 싶다. 그리고 그들(이란) 정부 중 일부도 합의하고 싶어 한다. 이제 관건은 (이란) 정부 전체가 합의하도록 만드는 것”이라고 말했다.
미국 측 수뇌부도 일제히 긍정적인 신호를 발신하고 나섰다. 밴스 부통령은 14일 조지아주에서 열린 보수단체 ‘터닝 포인트 USA’ 주최 행사에 참석해 “마주 앉아 있는 사람들(이란 측 협상 대표들)은 합의하고 싶어 했다고 나는 생각한다”며 “현재 상황에 대해 매우 느낌이 좋다”고 말했다.
캐롤라인 레빗 백악관 대변인 역시 언론 브리핑을 통해 “(미국과 이란 사이의) 대화가 생산적이다. 합의 전망에 대해 우리 느낌은 좋다. (도널드 트럼프 미국) 대통령의 요구를 받아들이는 것이 이란에 최선의 이익”이라고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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