경기평화광장도서관 ‘봄 콘서트’ 개최…“공연·체험 결합”
경기도가 경기평화광장도서관에서 봄을 주제로 한 음악 공연과 다양한 문화체험 프로그램을 선보인다.
경기도는 오는 20일 경기도청 북부청사 내 경기평화광장도서관 원형 무대에서 의정부시립합창단과 함께 ‘봄을 알리는 소리, 봄 콘서트’를 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 공연은 별도 신청 없이 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 약 1시간 동안 진행된다.
공연은 합창단의 무대인사를 시작으로 ‘가장 아름다운 노래’ ‘향수’ ‘잔향’ 등 클래식과 대중음악을 아우르는 곡들로 구성돼 관람객들에게 편안한 봄의 정취를 전달할 예정이다. 공연 종료 후에는 평화갤러리 전시 작품도 함께 관람할 수 있다.
이번 행사는 도서관 문화의 날 프로그램의 일환으로, 도민에게 일상 속에서 문화예술을 향유할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
특히 도서관이라는 열린 공간에서 음악 공연을 즐길 수 있도록 해 문화 접근성을 높인 것이 특징이다.
경기평화광장도서관은 공연뿐 아니라 다양한 체험형 프로그램도 운영 중이다. 이용자 간 소통을 돕는 보드게임 공간과 개인 맞춤형 AI 도서 추천 서비스가 마련돼 있으며, 최근에는 AI 바둑 로봇 체험도 도입해 디지털 기술과 문화가 결합된 새로운 도서관 모델을 선보이고 있다.
또한 5월 가정의 달을 맞아 마술 공연과 인형극 등 가족 단위 참여형 프로그램도 추가로 진행할 계획이다.
원진희 도 행정관리담당관은 “경기평화광장도서관이 책과 공연, 체험이 어우러진 도민 중심 복합문화공간으로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 도민이 쉽게 찾고 즐길 수 있는 다양한 문화서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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