‘예수님 코스프레’ 삭제하더니…이번엔 예수님 품에 안긴 트럼프
도널드 트럼프 미국 대통령이 또다시 예수님을 연상시키는 이미지를 소셜미디어에 올렸다. 앞서 자신을 예수님에 빗댄 게시물을 삭제한 지 얼마 지나지 않아 이번엔 자신이 예수님의 품에 안겨 있는 이미지를 공유했다.
트럼프 대통령은 15일(현지시간) 자신이 운영하는 소셜미디어 트루스소셜에 예수님과 함께 등장하는 이미지를 게시했다.
해당 이미지는 인공지능(AI)으로 제작된 것으로 보이며, 예수님이 눈을 감은 채 트럼프 대통령을 끌어안고 있는 모습이 담겼다. 배경에는 성조기가 펼쳐져 있고, 이미지에는 ‘하나님이 트럼프 카드를 꺼낸 것이 아닐까’라는 문구도 포함됐다.
트럼프 대통령은 게시물에서 “급진 좌파 광신도들은 이걸 싫어할지 모르지만, 나는 꽤 괜찮다고 생각한다”고 적었다.
트럼프 대통령은 지난 12일 레오 교황을 향해 “내가 아니었으면 교황이 되지 못했을 것”이라며 비난을 쏟아낸 직후, 자신을 예수님에 비유한 이미지를 올린 바 있다. 당시 이미지에는 환자를 치유하는 구원자처럼 묘사된 트럼프 대통령과 함께 미군, 천사, 성조기 등이 등장했다.
이를 두고 “본인을 예수님에 빗댄 것 아니냐”는 비판이 이어지자 약 12시간 만에 삭제됐다. 이후 트럼프 대통령은 “가짜 뉴스만 그런 식으로 해석한다”며 “의사로서 사람을 치료하는 모습을 표현한 것”이라고 해명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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