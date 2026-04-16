완주 자동차전용도로 추돌사고…7명 중경상
전북 완주의 한 자동차전용도로에서 1t 화물차가 22.5t 대형 화물차를 추돌해 7명이 중경상을 입었다.
16일 전북소방본부와 경찰에 따르면 이날 오전 6시46분쯤 완주군 구이면 한 도로에서 1t 화물차가 앞서가던 22.5t 화물차를 들이받았다.
이 사고로 1t 화물차에 타고 있던 A씨(70대) 등 6명이 중상을 입어 병원으로 옮겨졌고, 1명은 경상을 입었다. 22.5t 화물차 운전자는 다치지 않은 것으로 파악됐다.
사고는 1t 화물차가 차선을 변경하는 과정에서 2차로를 주행하던 다른 화물차를 미처 발견하지 못해 발생한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 화물차 적재함에 실려 있던 구조물과 충돌한 것으로 전해졌다.
경찰은 화물차 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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